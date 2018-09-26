Брянские коммунальщики и дорожники заявили, что в этом году начали готовиться к зиме заранее
Брянские коммунальщики и дорожники объявили, что в этом году начали готовиться к зиме заранее. Об этом на коллегии в мэрии рассказал руководитель городского комитета по ЖКХ Игорь Гинькин. По его словам, готовить объекты ЖКХ к предстоящим холодам начали еще с 15 мая.
- В Брянске из 298 котельных подготовили 286, из 3 512 многоквартирных домов готовы к зиме 3505, - сказал Игорь Гинькин. - К подаче тепла готовы все учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. Завершаются работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций 7 многоквартирных домов.
Дорожники тоже не сидят без дела. Плановый ямочный ремонт улиц и тротуаров закончен, так что они запасаются пескосоляной смесью. Ее, как и в прошлые годы, ориентировочно потребуется около 27 тонн. На расчистку улиц, скверов, парков от снега планируют выпустить 129 спецмашин, на 15 больше, чем в прошлом году.
А в октябре планируют организовать круглосуточное дежурство водителей и машинистов спецтехники, готовых срочно выехать на расчистку от снега дорог и посыпку их противогололедными материалами.
Напомним, отопительный сезон в Брянске начнется с 1 октября. Распоряжение об этом подписал мэр города Александр Ма
КСТАТИ
Кому в городе будут поставлять тепло
- 190 учреждений образования
- 20 учреждений культуры
- 8 учреждений физической культуры и спорта
- 32 учреждения здравоохранения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».