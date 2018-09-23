Брянцев предупредили о ливне и сильном ветре в понедельник

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-23T15:02:34+03:00

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Жителей Брянской области предупредили о непогоде, которая может обрушится на регион в понедельник, 24 сентября. По прогнозам синоптиков, днем пройдет сильный дождь. Ожидают, что выпадет до 49 миллиметров осадков. При этом ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 13-18 метров в секунду. А его порывы будут достигать 22 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Поэтому в МЧС предупреждают, что днем возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта и авиации, а также в работе коммунальных служб. Жителей просят не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. И во время сильного ветра обходить ветхие конструкции стороной.

Ночью пройдет небольшой дождь. Температура ночью – от 4 до 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов.

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