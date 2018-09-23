2018-09-23T10:55:06+03:00
Общество

В Брянском районе открыли центр технического образования

Он будет работать на базе Снежской гимназии
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

На базе Снежской гимназии в Брянском районе в субботу, 22 сентября, открыли центр технического образования. Церемония прошла в актовом зале учебного заведения.

В кабинетах гимназии установили интерактивные доски, документ-камеры, оборудовали цифровые лаборатории, в кабинете физики – потолочную энергосберегающую систему. Это позволит ребятам получить дополнительные знания по физике, математике и информатике. В центрах занятия будут вести лучшие учителя Брянского района и преподаватели и вузов Брянска, сообщают в пресс-службе областного правительства. Они проведут лекции и практические занятия. Для школьников организуют экскурсии на предприятия и заводы региона.

Ребят на этот учебный год уже зачислили в центр технического образования Брянского района. Для этого нужно было пройти тестирование.

Кстати, всего в Брянской области действуют 11 центров технического образования для школьников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кого напугал "Ревизор": в Сызрани с афиши спектакля исчезли слова про "кошмар госчиновника"
В соцсетях утверждают, что жанр, указанный на афише, не понравился представителям горадминистрации настолько, что директора и режиссера сызранского драмтеатра пригрозили уволить
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Новости 24
Брянские "Динамо" проиграло московской команде "Торпедо"
В Злынковском районе горела баня: есть пострадавшая
В брянских кинотеатрах будут показывать видеоролики о поведении во время пожара
В Брянске прошел митинг против повышения пенсионного возраста
В Выгоничском районе КамАЗ сбил 88-летнего пенсионера на «зебре»
На брянской границе задержали партию дорогих смартфонов
На брянской трассе в ДТП пострадала беременная женщина
В Брянске сняли на видео гуляющую на улице рысь
Корреспонденты "Комсомольской правды" в Брянске" победили в областном конкурсе журналистов
Брянский автоломбард оштрафовали за незаконную рекламу
В Брянскую область не пустили 50 килограммов орехов из Украины
В Брянске отремонтировали 3 двора из 18
В Брянскую область приедут представители Министерства сельского хозяйства Алжира
Житель Новозыбкова выиграл "войну" у гаражного кооператива
В Брянске прошла спартакиада для подростков
На Первомайском мосту в Брянске укрепляют основания опор