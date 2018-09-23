В Брянском районе открыли центр технического образования

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-23T10:55:06+03:00

Он будет работать на базе Снежской гимназии

Изменить размер текста: A A

На базе Снежской гимназии в Брянском районе в субботу, 22 сентября, открыли центр технического образования. Церемония прошла в актовом зале учебного заведения.

В кабинетах гимназии установили интерактивные доски, документ-камеры, оборудовали цифровые лаборатории, в кабинете физики – потолочную энергосберегающую систему. Это позволит ребятам получить дополнительные знания по физике, математике и информатике. В центрах занятия будут вести лучшие учителя Брянского района и преподаватели и вузов Брянска, сообщают в пресс-службе областного правительства. Они проведут лекции и практические занятия. Для школьников организуют экскурсии на предприятия и заводы региона.

Ребят на этот учебный год уже зачислили в центр технического образования Брянского района. Для этого нужно было пройти тестирование.

Кстати, всего в Брянской области действуют 11 центров технического образования для школьников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».