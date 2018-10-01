СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-01T10:13:34+03:00

В День пожилых людей -1 октября - двойной праздник будет у 9 брянцев.

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В октябре 164 брянских долгожителя получат поздравления от президента. Все они отпразднуют 90-й 95-й или 100-й День рождения. Большинство юбиляров - женщины и лишь четверть- мужчины.

141 житель области отметит свой 90-й день рождения, восемнадцать – 95-й, а пять - 100-летний, сообщают в Брянском региональном отделении Пенсионного фонда России.

В День пожилых людей -1 октября - двойной праздник будет у 9 долгожителей области. При этом только одной из них, жительнице Брянска, исполнится 95 лет, остальным – по 90.

Трое именинников родились 14 октября, в православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

Самые распространенные имена у рожденных в октябре именинников- женщин – Мария и Зинаида, у мужчин - Михаил.

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