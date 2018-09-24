Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский отмечен орденом «За заслуги перед Калининградской областью»

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-24T19:10:25+03:00

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24 сентября губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Председателю Совета директоров «Янтарьэнерго» Игорю Маковскому высшую региональную награду – орден «За заслуги перед Калининградской областью». Игорь Владимирович отмечен за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона и высокий профессионализм.

Игорь Маковский руководил крупнейшей энергетической организацией региона АО «Янтарьэнерго» в течение шести лет. В первые три года вместе с командой единомышленников он стабилизировал деятельность энергокомпании, ее финансово-экономическое положение, продолжил уверенное развитие сетевой организации. И уже через три года компания «Янтарьэнерго» стояла в ряду лучших в своей отрасли по стране. Сегодня «Янтарьэнерго» – надежная, стабильно развивающаяся компания, лидирующая по многим показателям и взявшая на себя ношу пилота в новом для страны проекте по цифровизации сетей. Под руководством Игоря Маковского компания «Янтарьэнерго» на протяжении нескольких лет являлась неизменным лидером в группе «Россети» по повышению показателей надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий.

«Это награда всего коллектива «Янтарьэнерго», благодаря усилиям которого компания стала образцово-показательной для других энергокомпаний страны. Все основные и значимые проекты «Янтарьэнерго» я продолжу курировать. Задача – завершить все начатое, что мы реализовывали за последние 6 лет. В первую очередь, мероприятия Программы реконструкции и развития сетей региона, цифровизацию сетей. Успешный опыт двух цифровых районов электрических сетей будет тиражирован на территории всего региона. Мне, как руководителю МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, поручено распространить успешный опыт Калининградской области на территории Центральной России», – заявил Игорь Маковский.