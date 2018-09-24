2018-09-24T17:06:28+03:00
Экономика

Энергетики Брянскэнерго работают в режиме повышенной готовности

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24 сентября 2018 года в результате прохождения по территории Брянской области циклона, сопровождающегося шквалистым ветром, произошли частичные отключения электроснабжения в Погарском, Почепском, Новозыбковском районах.

В филиале введён режим повышенной готовности. Энергетики незамедлительно приступили к устранению последствий технологических нарушений. В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают свыше 11 бригад. Задействовано 18 единиц техники.

Контакт-центр МРСК Центра в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по номерам 8 (800) 50-50-115 или 13-50 для стационарных телефонов, а также по телефону: +7 (915) 380-00-38 в Telegram и Viber (все звонки бесплатные).

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