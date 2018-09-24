Последние квартиры в таунхаусах

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-24T12:51:46+03:00

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Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» – гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!

«Андреевский парк» – это уникальный во всех отношениях строительный проект. Дома находятся в экологически чистом и живописном месте, в 15-ти минутах езды от центра Брянска (наверху 10-го микрорайона).

Все таунхаусы построены в едином архитектурном стиле и расположены на площади более шести гектаров.

До коттеджного поселка можно добраться по новой асфальтированной дороге, которая пролегает через 10-й микрорайон.

В шаговой доступности с таунхаусами есть два детских сада (один из них новый), общеобразовательная школа, а также школа олимпийского резерва. Рядом живописная березовая роща. Зимой там благоустраивают лыжные трассы, летом – это прекрасное место для спортивных пробежек или приятных прогулок всей семьей.

Отдельного внимания заслуживает качество таунхаусов. Они возведены из керамического облицованного кирпича. Крыша – из металлочерепицы с предусмотренными водосточными системами и снегозадерживателями. Железобетонные перекрытия и гипсовая штукатурка стен по маякам гарантируют надежность и долговечность каждого из домов. Двухкамерное панорамное остекление окон и лоджий от немецкого концерна VEKA AG подарят простор, комфорт и защиту от непогоды, а металлические входные двери от компании «Гардиан» обеспечат абсолютную безопасность.

Владелец такой недвижимости автоматически получает встроенный гараж и дополнительное место на автопарковке, а также небольшой земельный участок от 2,14 до 5,83 сотки.

В коттеджном поселке собственная артезианская скважина и централизованная канализация.

Дома огорожены по всему периметру поселка и круглосуточно находятся под видеонаблюдением.

Приятным бонусом для новоселов станут просторная мансарда и цоколь. Эти площади можно использовать по собственному усмотрению.

Также коттеджный поселок оборудован баскетбольно-волейбольной площадкой, work-out комплексом, детскими игровыми зонами. А ухоженные газоны и релакс-зона с фонтанами всегда поднимут вам настроение. «Андреевский парк» – добро пожаловать домой!

Все подробности можно узнать в офисах продаж компании по телефону 32-14-20 или на официальном сайте застройщика. Проектная декларация на сайте.