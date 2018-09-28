С 1 октября в Брянске стартует отопительный сезон

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-28T15:29:23+03:00

Куда пожаловаться, если батареи долго остаются холодными

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С понедельника, 1 октября, в домах брянцев начнут теплеть батареи. Постановление о начале отопительного сезона мэр города Александр Макаров подписал на полторы недели раньше срока - еще во вторник, 25 сентября. Оно и понятно: на дворе конец сентября, а погода стоит октябрьская. Ночью столбик термометра опускается до 0, а днем не поднимается выше 10-13 градусов.

Правда, тепло придет не ко всем сразу. Вначале батареи нагреются в детских садах, школах, больницах, социальных учреждениях. И только к середине октября – в многоэтажках. Это при условии, что управляющие компании проверили и подготовили в домах отопительные системы. Две недели коммунальщикам отвели на все пуско-наладочные работы.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Где узнать, когда должны запустить вашу котельную

- 64-34-29, 72-30-06, 8-800-100-78-79 – круглосуточные «горячие линии» Брянсккоммунэнерго.

- 05 – Единая городская диспетчерская служба ЖКХ.

Диспетчерские в районных администрациях:

(при всех видах ЧС, связанных с теплом)

- Брянск – 74-30-14

- Бежицкий район -51–58–57

- Володарский район - 26-10-45, 26-15-21

- Советский район - 74-33-08, 74-27-95

- Фокинский район - 63-10-16 (рабочие дни), 63-00-74 (выходные)

Куда звонить, если батареи холодные:

Если после запуска котельных в течение 7-14 дней ваши батареи так и не стали теплыми, обращайтесь в свою управляющую компанию по телефонам, указанным на квитанции. Если там не прореагировали, то жалуйтесь в отделы ЖКХ администраций своих районов:

Бежицкий район – 40-10-11

Володарский район - 26–15-09

Советский район – 30-68-51

Фокинский район– 63-65-95

Если и там вам не помогли, звоните в комитет по ЖКХ Брянской городской администрации:

- 72-13-91 – приемная

- 72-13-28 – отдел жилищного хозяйства

Или жалуйтесь в Государственную жилищную инспекцию Брянской области:

- приемная - 64-46-62.

Если отключили тепло, звоните в аварийные службы:

- Брянск – 41-78-79, 72-30-06 (начальник смены),

- Бежицкий район – 51-65-97, 51-64-17,

- Советский район – 62-14-90,

- Володарский район – 28-00-03, 28-39-00,

- Фокинский район – 63-84-70, 63-44-02.

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