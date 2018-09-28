С 1 октября в Брянске стартует отопительный сезон
С понедельника, 1 октября, в домах брянцев начнут теплеть батареи. Постановление о начале отопительного сезона мэр города Александр Макаров подписал на полторы недели раньше срока - еще во вторник, 25 сентября. Оно и понятно: на дворе конец сентября, а погода стоит октябрьская. Ночью столбик термометра опускается до 0, а днем не поднимается выше 10-13 градусов.
Правда, тепло придет не ко всем сразу. Вначале батареи нагреются в детских садах, школах, больницах, социальных учреждениях. И только к середине октября – в многоэтажках. Это при условии, что управляющие компании проверили и подготовили в домах отопительные системы. Две недели коммунальщикам отвели на все пуско-наладочные работы.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Где узнать, когда должны запустить вашу котельную
- 64-34-29, 72-30-06, 8-800-100-78-79 – круглосуточные «горячие линии» Брянсккоммунэнерго.
- 05 – Единая городская диспетчерская служба ЖКХ.
Диспетчерские в районных администрациях:
(при всех видах ЧС, связанных с теплом)
- Брянск – 74-30-14
- Бежицкий район -51–58–57
- Володарский район - 26-10-45, 26-15-21
- Советский район - 74-33-08, 74-27-95
- Фокинский район - 63-10-16 (рабочие дни), 63-00-74 (выходные)
Куда звонить, если батареи холодные:
Если после запуска котельных в течение 7-14 дней ваши батареи так и не стали теплыми, обращайтесь в свою управляющую компанию по телефонам, указанным на квитанции. Если там не прореагировали, то жалуйтесь в отделы ЖКХ администраций своих районов:
Бежицкий район – 40-10-11
Володарский район - 26–15-09
Советский район – 30-68-51
Фокинский район– 63-65-95
Если и там вам не помогли, звоните в комитет по ЖКХ Брянской городской администрации:
- 72-13-91 – приемная
- 72-13-28 – отдел жилищного хозяйства
Или жалуйтесь в Государственную жилищную инспекцию Брянской области:
- приемная - 64-46-62.
Если отключили тепло, звоните в аварийные службы:
- Брянск – 41-78-79, 72-30-06 (начальник смены),
- Бежицкий район – 51-65-97, 51-64-17,
- Советский район – 62-14-90,
- Володарский район – 28-00-03, 28-39-00,
- Фокинский район – 63-84-70, 63-44-02.
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