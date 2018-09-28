В Брянской области простуду подхватили почти пять тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-28T15:07:03+03:00

В Роспотребнадзоре советуют: если почувствовали себя плохо, оставайтесь дома и вызовите врача. Фото: Дмитрий ИГНАТОВ

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На Брянщину пришли холода, а вместе с ними - простуда. На прошлой неделе с ОРВИ к врачам обратились 4957 брянцев. До эпидемического порога осталось 11,5 процента. К счастью, гриппом никто не заразился.

- Об эпидемии ОРВИ речи не идет, хотя заболевших становится все больше, - рассказала «КП» заместитель начальника отдела эпидемического надзора Роспотребнадзора по Брянской области Татьяна Усова. - Это сезонный подъем. Болеют в основном школьники и детсадовцы. Гриппа в области нет, ему взяться пока не откуда. Спокойная обстановка по заболеваемости сейчас в Европе, США и странах Азии.

В прошлом году ОРВИ переболели почти 132 тысячи брянцев. При этом чаще всего инфекция атаковала дошколят и ребят до 14 лет. Прививки от гриппа в прошлом году сделали 490 тысяч человек (больше 40% жителей региона).

- Благодаря вакцинации нам удалось добиться снижения заболеваемости в три с половиной раза, - говорит Татьяна Усова. – А вот у тех, кто в прошлом году не сделал прививки от гриппа, после болезни было на 20% больше осложнений в виде пневмонии. У вакцинированных таких тяжелых последствий не возникло. Но некоторые жители области по-прежнему отказываются от прививки. Отмахиваются, мол, я в прошлом году не болел и теперь не заболею

В этом году на Брянщине снова решили действовать на опережение. В наш регион привезли больше 150 тысяч ампул вакцины и прививки начали делать еще в августе.

Прививают брянцев только препаратом «Совигрипп». Как говорят специалисты, он помогает организму бороться с «сезонными» типами гриппа А и В, а также с опасными «свиным» и «гонконгским» гриппом.

- Пока прививки сделали 140 тысяч брянцев,- рассказывает Татьяна Усова. - В основном это дети, пожилые люди, беременные. Обязательно нужно сделать прививки специалистам, которые работают с людьми: медики, педагоги, водители и военнослужащие.

В Роспотребнадзоре советуют не откладывать посещение врача. Чтобы сделать прививку, нужно прийти в поликлинику, к которой приписаны. Сначала заглянуть к терапевту, а потом - на прививку. Иммунитет против гриппа должен развиться через две недели, а действовать он будет около года.

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Как уберечься от инфекции

-Выходя на улицу, одевайтесь по погоде. Помните: промокшие и замерзшие ноги – верный путь к болезни. Держите их всегда в тепле.

- Старайтесь меньше времени проводить в местах с большим количеством людей и общественном транспорте. В толпе люди интенсивнее обмениваются бактериями.

- После прогулки на улице тщательно мойте руки с мылом и промывайте нос. Так вы уберете инфекции.

- Проветривайте комнаты, в которых проводите много времени. В сухом и теплом воздухе вирусы размножаются быстрее.

- Чаще делайте влажную уборку в доме. Это поможет поддерживать необходимую влажность.

- Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другие). Он укрепляет иммунитет.

- Если времени «наедать» витамины нет, по рекомендации врача можно принимать витаминные комплексы.

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