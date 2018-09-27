Когда брянцы переедут из аварийного жилья в новые квартиры

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-27T18:02:15+03:00

Дом №62 на улице Калинина вычеркнули из программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ

Почти две тысячи жителей региона до сих пор живут в разрушающихся бараках

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Ветхие дома вдруг стали безопасными

На днях жильцы домов №62 и №64 на улице Калинина в Брянске пожаловались на то, что их жилье... разваливается. Фундамент обветшал, со дня на день могут обвалиться перекрытия. А после недавнего горе-ремонта начала протекать крыша.

Дом №64 был построен в 1951 году, а дом №62 - аж в 1882-м! Последний раз ремонт здесь делали больше полувека назад.

- Оказалось, до 2007 года дома стояли в очереди на снос и расселение как

аварийные, - рассказывают в брянском отделении ОНФ. - Но в 2009-м их почему-то поставили на техническое обслуживание муниципального жилищно-коммунального предприятия. Непонятно, как и почему аварийное жилье вдруг стало безопасным. Дома включили в программу капремонта, но он запланирован на конец 2020-х годов. К тому времени от них могут остаться лишь развалины.

Похожая ситуация сложилась в Бежицком районе. Дома на улицах Почтовой и ХХII cъезда КПСС признали непригодными для жилья. Но в программу по расселению они почему-то не попали…

- Ни одна управляющая компания их не обслуживает, - прокомментировал ситуацию «Брянским известиям» эксперт регионального отделения ОНФ Виктор Власов. – Там никто не убирается, не проводит текущий ремонт. В доме №42 по улице Почтовой нет водопровода. А в пустующих квартирах в доме №10а по улице XXII съезда КПСС собираются бездомные и любители алкоголя.

Поменяли развалюхи на гнилье

Когда владельцы разваливающихся бараков на Брянщине получат новые квартиры, пока не известно. Федеральная программа, которая предусматривала переселение из ветхого жилья, закончилась еще в прошлом году. Она длилась пять лет - с 2013-го по 2017-й годы.

Не обошлось и без ляпов. А история скандально известных домов для переселенцев в Белых Берегах прогремела на всю страну.

- В 2012 году владелица стройфирмы Светлана Роман продала 112 квартир в домах, предназначавшихся для переселенцев из аварийного жилья, - рассказывают в прокуратуре Брянской области. – Не прошло и полугода, как эти дома начали буквально разваливаться. По стенам пошли трещины, полы проваливались из-за постоянной сырости, крыши протекали. Позже выяснилось, что дома построены с грубыми нарушениями строительных норм. А в 2014 году «новые» дома признали аварийными и приказали снести.

Светлану Роман за мошенничество приговорили к четырем годам колонии. Такой же срок получил экс-мэр Брянска Сергей Смирнов, разрешивший ввести гнилые дома в эксплуатацию. Для владельцев квартир в злополучной новостройке эта история закончилась хорошо - им построили новые дома.

Вместо переселения ремонт

Новая программа по расселению граждан из аварийного жилья пока не принята. В Министерстве строительства России ее лишь обсуждают.

- Мы ожидаем решения на федеральном уровне, - говорят в департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области. - После того, как программа будет принята, начнутся работы в регионе. Мы уточним список домов, признанных аварийными, количество жильцов, которых нужно расселить. Исходя из этих цифр, будут рассчитываться затраты на снос, строительство нового жилья, переселение. Финансировать программу будут как из федерального, так и из регионального бюджетов.

По предварительным данным, на Брянщине сейчас насчитывается 33 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Около двух тысяч жителей региона, ютящихся в разрушающихся бараках, ждут новые квартиры.

- Возможно, программа заработает уже в следующем году, - надеются в региональном департаменте ТЭК и ЖКХ.- Пока мы не можем говорить о ее особенностях. Но уже сейчас известно одно: жилье, как и прежде, будут выдаваться равнозначное по площади.

Пока не принята федеральная программа, единственный способ поддерживать ветхое жилье в нормальном состоянии – делать капитальный ремонт.

Региональная программа капремонта рассчитана до 2043 года и включает в себя 6216 домов.

- С 2015-го по 2017-й в области отремонтировали 1072 многоквартирных дома, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - В этом году работы пройдут еще в 272 домах. Во время капитального ремонта, в том числе, меняют лифты, перекрывают крыши, латают трещины в стенах и обновляют коммуникации.

ЦИФРЫ

67,4 млн. руб. потратили на переселение жителей Брянска из аварийных домов.

792 квартиры площадью больше 34 тыс. кв. м вошли в программу по сносу аварийного жилья.

1888 брянцев переехали в новое жилье за время действия программы.

222 аварийных дома площадью 47,4 тыс. кв. м расселили в Брянской области.

Новые квартиры получили 3139 жителей региона.

По данным правительства Брянской области.

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