2018-09-20T12:50:04+03:00
Общество

Жильцы старинных домов на улице Калинина в Брянске пожаловались на протекающие крыши

Капитальный ремонт запланировали только на конец 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Два дома на улице Калинина построили с разницей в 70 лет. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.Два дома на улице Калинина построили с разницей в 70 лет. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.
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Жильцы старинных домов на улице Калинина пожаловались на протекающие после ремонта крыши. В домах №62 и №64 плохо сделали сливы. Дождевая вода попадает не в водостоки, а льется прямо по стенам. В результате образуются щели в кирпичной кладке, и вода проникает в квартиры на втором этаже. Люди живут в сырости, без вентиляции и с плесенью в квартирах, сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ. В зданиях обветшал фундамент, крыша, перекрытия и внутридомовые коммуникации.

Старинные здания сильно обветшали. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Старинные здания сильно обветшали. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Общественники выяснили, что в 2007 году эти два дома стояли в очереди на снос и расселение как аварийные.

Дождевая вода проникает в квартиры. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Дождевая вода проникает в квартиры. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

- На первых этажах зданий сейчас расположены магазины, - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ. – Собственники и арендаторы сделали ремонт, поэтому общий процент износа зданий уменьшился. В 2009 году дома исключили из программы расселения и поставили на техническое обслуживание муниципального предприятия.

Капитальный ремонт старинных зданий наметили только на конец 2020 года. Собственники квартир просят у властей ускорить этот процесс.

Сливы на крыши не соединены с водостоками. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Сливы на крыши не соединены с водостоками. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Кстати, один из домов построен в 1882 году, другой – с такой же архитектурой - в 1951-м. Последний раз капитально ремонтировали здания в 1963 году.

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