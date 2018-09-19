Спортивные секции Брянска для детей: выбираем, куда отдать ребенка
После выступлений лыжника Александра Большунова на Олимпиаде и российских футболистов на домашнем чемпионате мира прошедшим летом, Брянщина заболела спортом.
Имена знаменитых спортсменов знают, пожалуй, все - от детсадовцев до пенсионеров. Дети подражают кумирам, а родители задумываются, в какую бы спортивную секцию отдать ребенка. В Брянске таких кружков около двух десятков. Среди них есть платные и бесплатные секции, так что попробовать себя в спорте может каждый.
В помощь брянцам «Комсомолка» публикует список детских спортивных школ города.
В Брянске есть платные и бесплатные секции, так что попробовать себя в спорте может каждый.
ВАЖНО!
Какие документы нужны для зачисления в спортшколу:
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Копия медицинского полиса
- Копия паспорта одного из родителей
- Справка от врача
- Заявление о приеме
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