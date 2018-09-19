2018-09-19T12:33:28+03:00
Спорт

Спортивные секции Брянска для детей: выбираем, куда отдать ребенка

Спортивные секции в Брянске расположены в разных районах городах
Мария Дедкова
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Фото: федерация футбола РоссииФото: федерация футбола России
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После выступлений лыжника Александра Большунова на Олимпиаде и российских футболистов на домашнем чемпионате мира прошедшим летом, Брянщина заболела спортом.

Имена знаменитых спортсменов знают, пожалуй, все - от детсадовцев до пенсионеров. Дети подражают кумирам, а родители задумываются, в какую бы спортивную секцию отдать ребенка. В Брянске таких кружков около двух десятков. Среди них есть платные и бесплатные секции, так что попробовать себя в спорте может каждый.

В помощь брянцам «Комсомолка» публикует список детских спортивных школ города.

В Брянске есть платные и бесплатные секции, так что попробовать себя в спорте может каждый.

В Брянске есть платные и бесплатные секции, так что попробовать себя в спорте может каждый.

ВАЖНО!

Какие документы нужны для зачисления в спортшколу:

- Копия свидетельства о рождении ребенка

- Копия медицинского полиса

- Копия паспорта одного из родителей

- Справка от врача

- Заявление о приеме

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