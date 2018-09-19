Спортивные секции Брянска для детей: выбираем, куда отдать ребенка

Гимнастка Дарья Кондакова: «Девочки, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин которые этого не ценят!»

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике подала в суд на своего бывшего бойфренда, который оказался мошенником