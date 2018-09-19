«Ростелеком» поддержал День города в Брянске

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-19T12:14:50+03:00

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В 3D-комнате гости могли запечатлеть себя в современном интерьере, полном технологических новинок, и узнать о преимуществах системы «Умный дом».

Люди отвечали на вопросы викторины по услугам компании и получали фирменные призы, а также магниты со своей фотографией. За время работы площадку «Умный дом» посетили более двух тысяч брянцев.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Чтобы потребитель мог составить полное представление о наших услугах, мало языка фактов и цифр: очень важен и эмоциональный оттенок восприятия предложений «Ростелекома». Наши продукты – это не просто услуги. Это безопасность, удобство и легкость применения. Для наглядности мы предложили гостям сфотографироваться в нарисованном интерьере квартиры с элементами системы «Умный дом». Так людям намного проще представить себя в цифровой среде».

«Ростелеком» предлагает два варианта инновационного коробочного продукта «Умный дом»: «Базовый» и «Расширенный». В первый входят контроллер, датчики движения и открытия двери, а другой дополнен датчиками дыма и протечки.

Эти устройства просты в использовании, устанавливаются прямо «из коробки» и сразу после подключения готовы к работе. Любой может установить и настроить систему самостоятельно, следуя наглядной инструкции. Управлять «Умным домом» тоже несложно: через Личный кабинет на сайте «Ростелекома» или специальное мобильное приложение.