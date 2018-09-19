За семь месяцев 2018 года Брянскэнерго сэкономило около 1,7 млн. кВт*ч

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-19T12:14:50+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за семь месяцев этого года. Суммарный эффект от выполнения программы составил 1,717 млн. кВт*ч.

Основной объем – 1,488 млн. кВт*ч – удалось сэкономить благодаря организационным мероприятиям: отключению трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами; отключению трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

Из мероприятий технической направленности наибольшую отдачу принесла замена провода на большее сечение на перегруженных ЛЭП 0,4 кВ, замена перегруженных/недогруженных трансформаторов, а также замена ответвлений в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП), более эффективный по сравнению с обычным. Эффект от реализации составил – 0,147 млн. кВт*ч.

Согласно плану, ожидаемый эффект от реализации в Брянскэнерго энергосберегающих мероприятий по итогам 2018 года ориентировочно составит 2,529 млн. кВт*ч.

В рамках работы по энергосбережению сотрудники филиала проводят в школах Брянской области занятия, на которых рассказывают детям о рациональных способах использования энергии. Мероприятия организуются в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».

В октябре В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет Международный форум «Российская энергетическая неделя» – одно из крупнейших событий в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. В рамках Молодежного дня #ВместеЯрче Российской энергетической недели 2018 будут работать интерактивные сессии. Они организуются в рамках Молодежного дня РЭН (правопреемник форума ENES) с 2014 года.

За 4 года реализации сессий было подготовлено более 150 проектов, приняло участие 2250 студентов и молодых специалистов, а также 300 экспертов. В них принимают участие представители крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.