В Брянскэнерго отменен режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-25T13:39:57+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» в связи с улучшением погодных условий отменен режим повышенной готовности (РПГ).

Потребители, пострадавших от непогоды районов, запитаны по нормально принятой схеме. Центром управления сетями филиала в постоянном режиме ведется контроль обстановки в регионе. Сотрудники Брянскэнерго проводят обследования линий электропередачи, ведутся плановые работы, выполняются локальные заявки потребителей.

Напомним, что 24 сентября 2018 года в результате прохождения циклона по территории Брянской области, сопровождающегося шквалистым ветром, произошли частичные отключения электроснабжения в нескольких районах Брянской области, энергоснабжение потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

Контакт-центр МРСК Центра в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по номерам 8 (800) 50-50-115 или 13–50 для стационарных телефонов, а также по телефону: +7 (915) 380-00-38 в Teleram и Viber (все звонки бесплатные).