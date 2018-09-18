2018-09-18T16:03:07+03:00
Экономика

Коллектив Брянскэнерго принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню освобождения Брянщины

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Трудовой коллектив филиала принял участие в «Параде поколений»Трудовой коллектив филиала принял участие в «Параде поколений»
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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 75-летию со Дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Знаменательная дата отмечалась 17 сентября.

Директор Брянскэнерго Александр Косарим вместе с представителями органов областной и муниципальной власти и руководителями других предприятий, действующих на территории Брянской области, почтил память павших земляков в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику воинам и партизанам – освободителям Брянска, расположенном на главной площади города – площади Партизан.

Трудовой коллектив филиала принял участие в «Параде поколений» и возложили цветы к бюсту Павла Михайловича Камозина – уроженца города Брянская, советского лётчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза, во времена Великой Отечественной войны бывшего командиром эскадрильи.

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