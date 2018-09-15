Каждый солдат ждет своего часа

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-15T17:20:18+03:00

Школьники из Свердловской области провели на поисках почти весь август. Фото: Марина АНТОНОВА

Наш корреспондент вместе с поисковиками отправился в карачевские леса, где в 1943 году начиналось освобождение нашего края от немецко-фашистских захватчиков

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Стоянка в заброшенной школе

Суббота, десять утра. Небольшой поселок Новгородский в Карачевском районе. В здании закрывшейся школы база детского поискового лагеря. Большинство ребят – старшеклассники - уже ушли в лес на раскопки. Только двое дежурных наводят порядок. Школьники приехали на «Вахту памяти» из Свердловской области.

Меня встречает поисковик Андрей Нестеров из жуковского отряда «Витязь». Здесь он помогает сводному поисковому отряду «Возрождение» из Свердловской области. Его руководитель Галина Юркова – военнослужащая в отставке. В отряд она берет трудных подростков и ребят из проблемных семей.

- В Екатеринбурге мы работаем с книгами памяти и архивными документами, - рассказывает Галина Платоновна. – Узнаем, кто из наших земляков, где погиб и чьи останки мы можем найти. И потом отправляемся на место. В Брянскую область мы приезжаем уже не первый год. Впервые мы вели раскопки в Почепском районе еще в 2003 году. И обнаружили там останки двух солдат и медсестру. Она, видимо, пыталась спасти раненых, но сама погибла.

- Ну, что, готовы? – спрашивает Андрей Нестеров.

Оказалось не очень – копать будем в глухом лесу. А я в тряпичных кедах.

- Вот обувка, - поисковик протягивает мне резиновые сапоги и кепку. Их «реквизировали» у школьников.

Короткая дорога

Раскопки школьники и поисковики ведут в местах боев, где в 1943-м году 50-я Армия теснила гитлеровцев, освобождая Брянщину. Добраться туда можно пешком - это около 6,5 километров. Или на стареньком вездеходе «ЛуАЗ» 70-летнего местного старожила и ветерана поискового движения Николая Кондрашова.

Николай Кондрашов - поисковик со стажем. Каждый год он отправляется на раскопки в места боев.Фото: Марина АНТОНОВА

Путь хоть и недолгий, но по проселочным дорогам с огромными грязевыми лужами, лучше ехать на машине.

«Луноход», как поисковики называют автомобиль Николая Ивановича, лихо пролетает огромную лужу и колею от самосвалов. 15 минут и мы на месте. Правда, от такой экстремальной поездки мне пришлось отдыхать минут 20. В пути укачало, а еще я пару раз головой о крышу ударилась.

- Во время войны здесь была деревня Малая Семеновка, теперь все заросло лесом, - говорят мои спутники. – Она опустела в 60-е годы, когда закрылся местный колхоз.

Андрей и Николай Иванович достают из машины лопаты, щупы и металлоискатели. С собой берем рюкзаки с водой и провизией. Идем искать лесную стоянку школьников. Николай Иванович знает эти места как свои пять пальцев. Он идет впереди, мы с Андреем следом.

Дремучий лес оживает

В лесу включаем металлоискатели. Раздается противный пищащий звук.

- Это осколок снаряда, - берет почти с поверхности земли ржавое металлическое кольцо Андрей.

А металлоискатель не успокаивается. Вот из земли торчат гильзы, чуть подальше виднеется осколок шпоры от сапога советского солдата. Лес оживает: по найденным артефактам опытный поисковик легко восстанавливает картину боя.

- Возможно, в этом месте стояла наша кавалерия, - говорит Андрей Нестеров. – Окопались немного, тут их немцы и «накрыли». Здесь мы находили шпоры красноармейцев и останки лошадей. Гильзы немецкие – значит, стреляли в наших. Много осколков от артиллерийских снарядов. А нашего «отстрела» не видно.

Идем дальше. Метрах в пятистах находим ленты от пулемета «Максим».

- А можно мне покопать? – спрашиваю у поисковиков.

- Конечно, - отвечает Андрей. – Мы рады любой помощи.

Лопату доверили мне зря. В пылу согнула острие о корни деревьев на третьем подкопе. Но успела-таки откопать осколок артснаряда, шпору, гильзу и патрон с остатками пулеметной ленты.

Свердловский поисковик Рушан Шарапов выкопал ствол от винтовки Мосина. Находка отправится в один из школьных музеев.Фото: Марина АНТОНОВА

Вернуть память

Подходим к временному лесному лагерю школьников. Они как раз обедают.

- Ребята приезжают к нам не первый год, - рассказывает Николай Иванович. - Я показываю им места, где шли бои. В прошлом году с их помощью обнаружили останки 22 бойцов.

После обеда старший поискового отряда 31-летний Тимур Шарапов снова отправляется на место, где недавно обнаружил погибшего бойца.

- Около одного из поваленных деревьев почти на поверхности я заметил солдатскую саперную лопатку, - рассказывает Тимур Шарапов. – Капнул немного глубже - ложка, потом показались останки человека. Но ноги бойца так и не нашли – вернемся туда, может, повезет. У него сохранились лейтенантские погоны. Надеемся, это наш земляк. А вообще каждый погибший солдат ждет своего часа быть найденным.

Неподалеку, метрах в десяти, обнаружили останки еще трех красноармейцев. Они лежали в двадцати сантиметрах под землей.

- Скорее всего, их убило одной миной, - говорит Андрей Нестеров.

Найти останки солдата – половина дела. Важно еще выяснить его имя. А с этим часто бывают проблемы.

- В 1943 году красноармейцам уже не выдавали металлические солдатские медальоны, - рассказывает Николай Иванович. – У бойцов были только бумажные книжки. А они за 75 лет истлели. Поэтому большинство павших, найденных здесь – безымянные.

Карачевская дворняжка Лайка - любимица поисковиков. Правда, нюх у нее только на еду.Фото: Марина АНТОНОВА

Найти бойца – честь

Ребята собираются пораньше обратно в Новгородский. Они складывают в машину Николая Ивановича свои инструменты. Впереди еще как минимум полтора часа пути пешком. Меня, как гостя, вновь подвозят на «луноходе». В лагере готовятся ко встрече школьников.

- Наши юные поисковики словно становятся участниками тех страшных событий, - рассказывает Галина Платоновна. – Они узнают о своих родственниках, которые воевали. Для них найти бойца – это честь. В конце каждой смены ребята участвуют в перезахоронении найденных бойцов. А найденные гильзы и осколки от снарядов отправляют в уголки боевой славы школьных музеев.

…Солнце почти село. Ребята из отряда только возвращаются в базовый лагерь. Борщ уже на столе, на второе - тушеная картошка, на сладкое – компот с печеньем… Пора ужинать: завтра новый день и новые поиски, которые не прекратятся, пока не будет найден последний солдат….

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