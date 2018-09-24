Брянцев снова предупредили о дожде и сильном ветре

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-24T14:45:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Брянской области вновь предупредили о дожде и сильном ветре 25 сентября. По прогнозам синоптиков, во вторник в регионе будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10, днем - от +11 до +16

Из-за сильного ветра возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта и авиации, а также в работе коммунальных служб, говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Брянцев просят не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».