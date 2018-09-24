2018-09-24T14:45:46+03:00
Общество

Брянцев снова предупредили о дожде и сильном ветре

Порывы могут достигать до 18 метров в секунду
Мария Дедкова
Поделиться:
Из-за сильного ветра возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта и авиации.Из-за сильного ветра возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта и авиации.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жителей Брянской области вновь предупредили о дожде и сильном ветре 25 сентября. По прогнозам синоптиков, во вторник в регионе будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10, днем - от +11 до +16

Из-за сильного ветра возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта и авиации, а также в работе коммунальных служб, говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Брянцев просят не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Кого напугал "Ревизор": в Сызрани с афиши спектакля исчезли слова про "кошмар госчиновника"
В соцсетях утверждают, что жанр, указанный на афише, не понравился представителям горадминистрации настолько, что директора и режиссера сызранского драмтеатра пригрозили уволить
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Новости 24