Брянщина оказалась в лидерах среди регионов ЦФО по росту зарплаты

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-24T13:43:34+03:00

Зарплаты на Брянщине выросли, а вместе с ними и цены. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Зарплата в Брянской области растет едва ли не быстрее, чем в других регионах ЦФО. Такие данные представило агенство РИА Рейтинг, основываясь на информации Росстата.

По данным статистики, за первые шесть месяцев нынешнего года средняя зарплата выросла во всех регионах страны. По сравнению с первым полугодием 2017-го на 11,2% и составила 42555 рублей.

Больше всего зарплаты выросли в Ингушетии - на 15, 4%, в Кемеровской области - на 15,2% и в Калмыкии - на 14.2%. Самые низкие темпы роста оказались в Ямало-Ненецком автономном округе - 7,3%, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра - 7,1% и в Республике Марий Эл - 6,9%.

Среди областей Центрального федерального округа по росту зарплат лидируют Москва - плюс 13,4%, Воронежская область - плюс 12,6% и Рязанская область - плюс 12,3%.

Брянская область замыкает пятерку регионов ЦФО по динамике средней зарплаты. А во всероссийском рейтинге - на 25-й строчке. За последние полгода она у нас подросла на 11,3%. И по данным на первое полугодие составила 23327 рублей.

Но толка от такого роста зарплат не много. По данным той же статистики, на Брянщине самая низкая покупательная способность - 1,66 пункта. То есть после вычета НДФЛ почука превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг всего в 1,66 раза. Среди субъектов ЦФО лишь в Ивановской области (1,51 пункта) этот показатель ниже, чем на Брянщине. Но этот регион находится на 64-м месте во всероссийском рейтинге.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».