День города-2018 в Брянске: как будет ходить общественный транспорт

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-14T14:52:42+03:00

На троллейбусах и автобусах можно будет доехать до всех праздничных торжеств. Фото: Марина АНТОНОВА

На День города-2018 в Брянске пустят дополнительные автобусы и троллейбусы

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На День города-2018 в Брянске пустят дополнительный общественный транспорт. На автобусах и троллейбусах можно будет добраться до всех праздничных торжеств, которые пройдут в городе.

Военный парад, начало в 11.00:

Из Володарского района троллейбусы отправятся с остановки «Бульвар Щорса»:

- Бульвар Щорса: 8.50, 9:00, 9.11

- ж/д вокзал: 9.07, 9.17, 9.28

- Набережная: 9:18, 9:28, 9:39

- к/т «Родина»: 9:27, 9:37, 9:48

- Драмтеатр: 9:30, 9:37, 9:51.

Из Фокинского района троллейбус пойдет от остановки «Мясокомбинат» до Набережной:

- Мясокомбинат: 8:51, 9:03, 9:15, 9:26

- Брянск-II: 9:04, 9:16, 9:28, 9:39

- Набережная: 9:18, 9:30, 9:42, 9:53

Из Бежицкого района горожане смогут доехать до центра от остановки «Камвольный комбинат»:

- «Камвольный комбинат»: 8:02, 8:14, 8:30

- Дружба: 8:08, 8:20, 8:36

- Бежицкий рынок: 8:24, 8:36, 8:52

- 5-й микрорайон: 8:45, 8:57, 9:13

- Драмтеатр: 9:15, 9:27, 9:43

Военно-историческая реконструкция, начало в 17.00:

Володарский район:

- «Бульвар Щорса - Юрфак БГУ», отправление: 15:15, 15:30, 15:45, 16:03, 16:13

Фокинский район:

- «Мясокомбинат - Юрфак БГУ», отправление: 15:06, 15:18, 15:34, 15:59

Бежицкий район:

- «Камвольный комбинат»: 15:18

- «Дружба»: 15:55

- «Стальзавод»: 15:44, 16:00, 16:09, 16:18.

Для жителей Советского района будут ходить троллейбусы №4 и №10 до Юрфака БГУ с интервалом 7-9 минут.

Курган Бессмертия, начало фейерверка в 21.30:

Володарский район: 19:30, 19:54, 20:00, 20:26

Фокинский район: 19:30, 19:46, 19:51, 20:26,

Бежицкий район:

- от «Стальзавода» будет работать маршрут №3 с интервалом 7 минут

- от «Бежицкого рынка» будет работать маршрут №10 с интервалом 9 минут.

Советский район: будут работать маршруты №№3, 4 и 10 с интервалом 4-5 минут.

После салюта горожан развезут 15 троллейбусов и 22 автобуса. Они отправятся до мясокомбината в Фокинский район, бульвара Щорса в Володарский, камвольного комбината в Бежице, телецентра и улицы Горького в Советском районе.

Как будут ходить автобусы:

- «5-й микрорайон - Курган Бессмертия – 5-й микрорайон», 10 автобусов, с 16.00 до 23.00 с интервалом – 7 мин.

- «улица Горбатова - Школа №2», 4 автобуса, с 10-00 до 16-00, интервал – 10 мин.

- «Мясокомбинат - Набережная», 7 автобусов, с 10-00 до 16-00, интервал - 10 мин.

- «Пер. Пилотов - памятник Лётчикам - Лицей №1 - юрфак БГУ», 5 ед. автобусов, с 8-00 до 16-00, интервал - 9 мин.

- «Школа №61 - БГУ - Лицей №1 - Драмтеатр - Автовокзал - Телецентр», 17 автобусов, с 9-00 до 10-00, интервал- 12 мин.

- «Школа №61 - БГУ - Лицей №1 - памятник Лётчикам - Телецентр», 17 автобусов, с 10-00 до 16-00, интервал - 12 мин.

- «Дружба - Курган Бессмертия», 16 автобусов, с 19-40 до 21-16, интервал - 6 мин.

- «Мясокомбинат - Курган Бессмертия», 3 автобуса, с 20-30 до 21-00, интервал- 10 мин.

- «Фосфоритный завод - Курган Бессмертия», 3 автобуса, с 20-30 до 21-00, интервал - 10 мин.

- «Курган Бессмертия – Дружба», 15 автобусов, с 21-30 до 23-00, интервал - 6 мин.

- «Курган Бессмертия - Мясокомбинат», 3 автобуса, с 21-30 до 23-00, интервал - 5 мин.

- «Курган Бессмертия – Бульвар Щорса», 1 автобус, с 21-30 до 23-00

- «Курган Бессмертия - Фосфоритный завод», 3 автобуса, с 21-30 до 23-00, интервал - 10 мин.

Напомним, 17 сентября ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие будут ездить в муниципальном транспорте бесплатно.

А вот передвигаться на личном автомобиле 17 сентября будет проблематично. Какие улицы перекроют, читайте тут.

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