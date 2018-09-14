2018-09-14T12:10:17+03:00
Экономика

Брянскэнерго рассказало школьникам о рациональных способах использования энергии

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Занятия по энергосбережению в школах Брянской области сотрудниками энергопредприятия проводятся регулярноЗанятия по энергосбережению в школах Брянской области сотрудниками энергопредприятия проводятся регулярно
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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» провели урок энергосбережения в общеобразовательной школе №4 города Брянска. Занятие было организовано в рамках мероприятий, приуроченных ко всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче», его участниками стали более тридцати учеников 6-го класса.

Начальник управления энергосбережения филиала Олег Иус рассказал школьникам об основных видах энергии, способах ее рационального использования в повседневной жизни. Особое внимание было уделено экономному использованию электроэнергии. Ребята закрепили полученный материал, разгадывая кроссворд и ребусы на энергетическую тематику. В завершении урока они получили полезные подарки с корпоративной символикой – расписания уроков, линейки и брошюры «Советы энергосберегайки».

Занятия по энергосбережению в школах Брянской области сотрудниками энергопредприятия проводятся регулярно в рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг. До конца 2018 года они пройдут в общеобразовательных учреждениях всех 27 районах региона.

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