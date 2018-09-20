Сборная журналистов Брянска вновь представляла Россию на турнире по футболу в Литве

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-20T12:39:58+03:00

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Начинались футбольные турниры среди журналистов в начале двухтысячных годов. И несмотря на усложняющуюся политическую обстановку в мире, каждый год соревнования проходят в дружеской обстановке.

Нынешний турнир в Литве был 14-м по счету. И у журналистов-футболистов из разных стран получается не надоедать друг другу: с полной выкладкой биться на поле и конструктивно общаться вне его. Всегда находятся общие темы и общий язык. Зачастую –русский.

Время идет, с дистанции никто сходить не хочет. Разве что белорусы регулярно освежают состав. Они и были сильнейшими.

До последнего матча брянская команда претендовала на победу в турнире, но сказалось отсутствие двух ведущих игроков, которым не дали визы. Тем не менее, очередное призовое место на турнире - достойный результат брянских журналистов.

Брянск из 10 команд, среди которых были хозяева турнира, немецкие, украинские, польские, египетские и латвийские журналисты, взял второе место. Наш вратарь Михаил Воронов получил приз лучшему вратарю турнира.

Команда выражает отдельную благодарность за помощь в поездке на турнир Игорю Натановичу Крутику, руководителю ООО «Нефтика-Ойл» и Александру Борисовичу Лукьянову, гендиректору ООО «ТД Экспотрейд».

Фото: Владимир МИТРОФАНОВ.

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