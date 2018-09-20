2018-09-20T12:39:58+03:00
Спорт

Сборная журналистов Брянска вновь представляла Россию на турнире по футболу в Литве

Наша команда заняла второе место
Поделиться:
Фото: Владимир МИТРОФАНОВ.Фото: Владимир МИТРОФАНОВ.
Изменить размер текста:

Начинались футбольные турниры среди журналистов в начале двухтысячных годов. И несмотря на усложняющуюся политическую обстановку в мире, каждый год соревнования проходят в дружеской обстановке.

Нынешний турнир в Литве был 14-м по счету. И у журналистов-футболистов из разных стран получается не надоедать друг другу: с полной выкладкой биться на поле и конструктивно общаться вне его. Всегда находятся общие темы и общий язык. Зачастую –русский.

Время идет, с дистанции никто сходить не хочет. Разве что белорусы регулярно освежают состав. Они и были сильнейшими.

До последнего матча брянская команда претендовала на победу в турнире, но сказалось отсутствие двух ведущих игроков, которым не дали визы. Тем не менее, очередное призовое место на турнире - достойный результат брянских журналистов.

Брянск из 10 команд, среди которых были хозяева турнира, немецкие, украинские, польские, египетские и латвийские журналисты, взял второе место. Наш вратарь Михаил Воронов получил приз лучшему вратарю турнира.

Команда выражает отдельную благодарность за помощь в поездке на турнир Игорю Натановичу Крутику, руководителю ООО «Нефтика-Ойл» и Александру Борисовичу Лукьянову, гендиректору ООО «ТД Экспотрейд».

Фото: Владимир МИТРОФАНОВ.

Фото: Владимир МИТРОФАНОВ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-звезда НБА Андрей Кириленко - юным атлетам: «Великими спортсменами становятся не самые талантливые, а самые трудолюбивые»
Самый известный российский баскетболист XXI века приехал в Иркутск, чтобы дать мастер-класс детям и сыграть в благотворительном матче [фоторепортаж, аудио]
Новости 24
В Брянской области лишат повышенных пенсий чиновников-преступников
Железнодорожник Валентина Стененкова может стать Почетным гражданином Брянска
Жителя Брянска будут судить за мошенничество с жильем
В Брянске осудили трех фальшивомонетчиков
В Карачеве легковушка столкнулась с мотоциклом
Брянские дзюдоисты привезли три медали с кубка губернатора Тульской области
В Брянске перенесут остановку «Молодежная»
В Брянске представят 100 эксклюзивных авто из России, Беларуси и Украины
В Брянске отметили 120-летний юбилей Дмитрия Медведева
В Брянске у торговцев изъяли 60 килограммов мяса неизвестного происхождения
Дорожники проверили улицы в Брянске после прохода танков на День города
В Почепе ищут пропавшего Алексея Краевого
Брянцев приглашают пересчитать птиц
В Брянске 22 сентября пройдет митинг против повышения пенсионного возраста
Телефонный мошенник из Новосибирской области выманил у 14 брянцев больше миллиона рублей
В Брянске простились с Александром Панченко
В брянском поселке Белые Берега 22 сентября ограничат движение