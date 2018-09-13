2018-09-13T14:34:27+03:00
Политика

Борис Пайкин: «Промышленности региона необходимо уделять максимум внимания»

12 сентября состоялась пресс-конференция по итогам единого дня голосования 9 сентября 2018 года
Игорь ЗАЙЦЕВ
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По словам Бориса Пайкина, он и нынешний губернатор Александр Богомаз сейчас находятся на своих местах.По словам Бориса Пайкина, он и нынешний губернатор Александр Богомаз сейчас находятся на своих местах.
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В ходе пресс-конференции исполняющий обязанности координатора Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин, первый заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР Сергей Антошин, Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Мухтар Бадырханов дали оценку прошедшим выборам и ответили на вопросы представителей СМИ

- В промышленности определенный провал, - отметил депутат Госдумы Борис Пайкин. - Я бы хотел, чтобы правительство Брянской области обращало внимание, на вопросы связанные с промышленным потенциалом, потому что промышленный потенциал региона большой.

По мнению Пайкина, на полную мощность в Брянской области работают «единицы предприятий», и только те, которые входят в состав корпораций и «получают заказы от головных компаний».

- Богомаз настроен на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы регион процветал, - сказал Борис Романович. - Может, есть определенные вещи, где есть ошибки, но на самом деле ошибки не его. У губернатора должны быть хорошая и сильная команда. Ошибки, которые может допускать первое лицо, должны исправляться его командой. Мне хочется губернатору пожелать только того, чтобы он присмотрелся к людям, которые у него работают.

На пресс-конференции брянские либерал-демократы объявили о старте собственной избирательной кампании 2019 года. В завершение своего выступления Борис Пайкин назвал публикации о том, что он якобы рвется на место губернатора «провокацией людей, которые хотят столкнуть лбами» его и нынешнего главу региона.

- У нас есть большие планы на 2019 год, - сообщил заместитель координатора брянского отделения ЛДПР Сергей Антошин. - Не нужно скрывать, что следующий год - год выборов, больших выборов. Мы будем избираться в областную думу, в муниципальные образования, в горсовет.

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