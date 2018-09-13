Более 600 сотрудников Брянскэнерго прошли обучение за 7 месяцев текущего года

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-13T13:59:48+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 7 месяцев 2018 года. За отчетный период более 600 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия прошли профессиональную подготовку или повысили квалификацию.

Большая часть работников обучалась в учебном классе на базе филиала. Остальные получали новые знания в профильных центрах переподготовки и учебных заведениях, с которыми Брянскэнерго сотрудничает на протяжении многих лет.

Так, весной группа энергетиков филиала получила дипломы об успешном прохождении курса «Электроэнергетика и электротехника» в Центре подготовки и переподготовки «Энергетик» филиала ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет МЭИ в городе Смоленске», с которым Брянскэнерго связывает более чем тринадцатилетнее сотрудничество.

По словам начальника управления по работе с персоналом Анны Грибовой, обучению сотрудников в филиале уделяется особое внимание. Осваивая различные обучающие программы, персонал знакомится с новыми технологиями и новейшим оборудованием, тем самым повышая свой профессиональный уровень.