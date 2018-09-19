Купи смартфон 4G и получи до 1000 рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-19T11:37:50+03:00

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Солидный денежный бонус

Один из крупнейших сотовых операторов сотовой связи Теле2 запустил новую акцию. При покупке смартфона с поддержкой сети 4G абонент получает кешбек до 1000 рублей.

О деталях нового предложения рассказал директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев:

- Акцию «Кешбэк за покупку 4G-смартфона» мы решили запустить с приходом осени. Брянцы вернулись с каникул и из отпусков. Пришло время работы и учебы. А для этих целей, как нельзя лучше подходят смартфоны. Они позволяют быстро получать и тут же обрабатывать информацию. Технологии 4G помогают пользователям сделать это еще быстрее. Чтобы удовлетворить потребности наших абонентов, мы заключили прямые контракты с поставщиками смартфонов. И сегодня в фирменных салонах Tele2 представлены популярные бренды разного класса, за покупку которых вы получаете от 500 до 1000 рублей на счет. Продлится эта акция до 31 октября.

В фирменных салонах Tele2 представлены популярные бренды разного класса, за покупку которых вы получаете от 500 до 1000 рублей на счет.

Другие правила для абонентов Tele2

Как получить деньги? Все просто.

Деньги возвращаются при покупке абонентом Tele2 смартфонов марки Tele2, Apple, Honor, Huawei, LG, Meizu, Nokia, Samsung, Xiaomi, Sony и ZTE.

Пользователям тарифа «Мой онлайн» Tele2 вернет на счет 500 рублей, «Мой онлайн+» - 1000 рублей. Срок действия бонуса неограничен.

- Tele2– оператор сотовой связи, который вот уже 15 лет радует брянцев выгодными предложениями, - отмечает Юрий Рулев. – И все эти годы мы работаем честно и просто, в рамках других правил. Без так называемых «спойлеров» - дополнительных условий, написанных мелким шрифтом. Мы стараемся, чтобы наши абоненты нам доверяли. Сейчас зона покрытия высокоскоростной связью в Брянской области постоянно расширяется. Благодаря сетям LTE, мобильным интернетом на высоких скоростях пользуются не только жители Брянска, но и жители маленьких сел и деревень. В то же время мы планируем расширять емкость сети. Мы будем развиваться и дальше обеспечивать для наших абонентов высокий уровень сервиса и качества связи.

Tele2– оператор сотовой связи, который вот уже 15 лет радует брянцев выгодными предложениями.

Современный гаджет по оптимальной цене

К слову, одними из участников новой привлекательной акции стали фирменные гаджеты от оператора: Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus.

- Tele2 Maxi LTE – это смартфон с большим экраном и быстрым интернетом, -рассказывают консультанты салона. - Умный гаджет с увеличенный до 1Гб объемом встроенной памяти для хранения фото и музыки. Смартфон работает на базе ОС Android 6.0, оснащен мощным четырехядерным процессором и двумя камерами. Эта функция обязательно понравится любителям селфи. Tele2 Maxi LTE подчеркнет характер своего владельца. Удобный и быстрый гаджет. Модель представлена в двух самых популярных и стильных цветах: белом и черном.

Рядом на витрине стоит его «старший брат» - смартфон Tele2 Maxi Plus. Это телефон, включивший в себя все высококлассные характеристики модели Tele2 Maxi LTE, но только еще с большим экраном. Он долго держит заряд - емкость батареи - 3 000 mAh. Также смартфон оснащен двумя камерами - 13 и 5 мегапикселей. Это позволяет делать качественные фото. Смартфон подойдет для требовательных пользователей, которые хотят получить современный гаджет за разумные деньги. Производительность, большой экран, хорошая камера - в нем есть все, что нужно современному пользователю.

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