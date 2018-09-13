«Ростелеком» открыл в Клинцах новый офис обслуживания

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-13T14:04:47+03:00

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В городе Клинцы Брянской области «Ростелеком» открыл центр продаж и обслуживания нового формата. Он располагается в центральном универмаге на ул. Октябрьской. Компания выбрала формат «магазин в магазине», который обеспечивает клиентам супермаркета шаговую доступность услуг связи. Здесь можно получить консультацию, узнать о новых услугах, оформить договор или протестировать сервисы провайдера.

Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Мы уважаем абонентов и стараемся максимально сэкономить их время. Теперь жителям райцентра не нужно специально планировать визит в офис «Ростелекома». Люди могут получить необходимую информацию или заказать услуги прямо в любимом магазине. Время работы нового центра продаж и обслуживания – с 9 до 20.00 - совпадает с графиком работы универмага».

Специалисты нового центра продаж расскажут об услугах, тарифах и акциях «Ростелекома», помогут активировать SIM-карту, оформить договор на подключение «Домашнего интернета» или «Интерактивного ТВ».

Василий Кондауров, посетитель ЦУМа: «Вы очень вовремя открыли это представительство. Недавно мы с женой решили установить дома видеонаблюдение – родители старенькие, а присматривать некому. Хоть будем уверены, что с ними все в порядке. А тут – ваш магазин открылся, и, как раз можно попробовать услугу. И не надо специально ехать в офис «Ростелекома». Сначала попробуем поставить одну камеру, а потом, если понравится, установим еще одну – следить за парковкой».

Сервис «Видеонаблюдение» и «Внешнее видеонаблюдение» входят в комплекс продуктов «Умный дом» и предназначены для удаленного контроля происходящего в доме и вокруг него. Изображение с камер доступно для просмотра в прямом эфире, а также – из облачного архива на серверах «Ростелекома», записи в котором хранятся в течение недели. Доступ к сервису возможен из любой точки мира, где есть интернет: в браузере или приложениях для платформ iOs и Android. Камеры вандалоустойчивы, не боятся перепадов температур и осадков.