Главное – оставаться верным Родине

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-15T17:07:47+03:00

Аба Хенкин (сидит в центре) с солдатами саперного батальона. 1943 год. Фото из личного архива.

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Брянские чекисты Абу Хенкина иначе, как человеком-легендой, не называют. Он пришел на службу в органы госбезопасности за две недели до начала Великой Отечественной войны. Служил в особом подразделении – военной контрразведке «Смерш».

Майор в отставке Аба Хенкин в свои 102 года в любое время готов поделиться воспоминаниями о службе в годы Великой Отечественной войны.

Из студентов в военные контразведчики

«Смерш» - легендарное подразделение военной контрразведки. Его создали в 1943-м, существовало оно всего три года, но до сих пор известно. А все дело в том, что смершевцы настолько профессионально выполняли свою работу, что наводили ужас на врага.

После школы, в 1934 году, уроженец жирятинского села Кульнево Аба Хенкин поступил на истфак МГУ имени Михаила Ломоносова. Учился прилежно, а потом попал инструктором в столичный ЦК ВЛКСМ.

- 10 июня 1941 года меня вызвали на беседу в Управление НКВД СССР по Московской области, - рассказывает Аба Моисеевич. – Я себя хорошо зарекомендовал и мне предложили работу в НКВД. Я согласился.

Потом были краткосрочные курсы контрразведчиков в НКВД. А уже 10 июля 1941 оперуполномоченный особого отдела Хенкин приехал на новое место службы – в 247-ю стрелковую дивизию 31 армии на Калининский фронт.

- Первые месяцы войны Советским войскам было трудно, - вспоминает Аба Моисеевич. - Приходилось отступать, потому что германская армия серьезно превосходила нас в техническом и материальном обеспечении. Оружие у немецких солдат было автоматическое, а у наших бойцов старенькие «трехлинейки». На полк приходилось всего по несколько автоматов. Сказывалась нехватка боеприпасов, тогда как германские войска не жалели ни пуль, ни снарядов…

Так продолжалось до февраля 1943 года, когда советские войска выбили гитлеровцев из-под Сталинграда.

Оперуполномоченный отдела "Смерш" старший лейтенант Аба Хенкин. 1943 год. Фото из личного архива.

На волосок от смерти

В марте 1943-го создали «Смерш» и Абу Хенкина зачислили туда. Дивизию, в которой служил контрразведчик, бросали в помощь войскам на передовую.

- Как-то раз вместе с командиром мы пошли на обход позиций, - вспоминает ветеран. – Остановились у пулеметчика. Командир решил уточнять у бойца какие-то детали. А я пошел дальше, хотел расспросить солдат об обстановке. Я прошел вперед около 40 шагов. Вдруг за спиной раздался взрыв. В позицию пулеметчика, где стол командир, угодил артснаряд. Оба погибли.

Однажды Аба Хенкин оказался на волосок от смерти.

- Противники устроили обстрел наших позиций из артиллерийских орудий, - рассказывает Аба Моисеевич. – В это время мне дали срочное задание, я вышел из штаба и поспешил к артиллерийскому дивизиону. Орудия стояли в лесу замаскированные. Добираться до них нужно было по открытому полю, у всех на виду. Делать нечего, приказ нужно исполнять. Вдруг слышу - вражеский снаряд летит на меня. Я упал и закрыл голову руками. Через несколько секунд услышал взрыв. В десяти сантиметрах от моей головы в землю впился раскаленный металлический осколок снаряда.

За время службы Аба Хенкин привык к таким «сюрпризам». Так что через минуту вскочил на ноги и поспешил выполнять поручение

Особенно много работы у смершевцев с вражескими агитаторами.

- Летом 1943 года нас расквартировали в одной из деревень, все отправились спасть, - рассказывает ветеран. – А утром улица была завалена немецкими агитками. На них говорилось, что это пропуск для сдачи в плен немецким войскам. Их предъявитель будет принят и благополучно обустроен.

Контрразведчики собрали все листовки и сожгли.

Боролся с диверсантами

Во время Великой Отечественной войны Аба Хенкин вместе участвовал в освобождении Смоленска, бессарабского Хотина, румынского Пашкани, венгерского Ньиредьхаза, венгерского Мишкольца, чехословакских городов, ликвидации прорыва фронта под Харьковом, громил гитлеровцев при форсировании южного Буга, Серета.

В освобожденных селах и городах работы для контрразведчиков хватало. Осенью 1944 года благодаря внимательности Абы Хенкина удалось задержать группу немецких диверсантов.

- Мы получили ориентировку о том, что германская сторона массово забрасывает к нам в тыл агентов-диверсантов, - рассказывает контрразведчик. – Причем противники хорошо замаскированы – в форме красноармейцев с настоящими документами. Я дал подчиненным команду, мол, если встретите небольшие советские подразделения, которые идут в тыл – срочно задерживайте.

Через несколько дней патруль остановил группу красноармейцев. На место приехал капитан Хенкин.

- Солдаты рассказали мне, что отстали от своей части и вот теперь пытаются разыскать ее, - говорит контрразведчик. – Я проверил их документы. На первый взгляд все в порядке. Но были и подозрительные детали. Звездочки на погонах немного отличались от тех, которые использовали в наших войсках. А документы были переплетены дефицитной медной проволокой. Хотя советские документы скрепляли суровой нитью или обычной железной проволокой. А она ржавела и оставляла на страницах следы.

Не подавая вида, что заподозрил неладное, Аба Хенкин предложил солдатам отдохнуть. А сам вызвал подкрепление. За обнаруженных диверсантов Хенкина наградили орденом «Отечественная война» II степени.

О Победе узнал заранее

О том, что война скоро закончится, Аба Хенкин узнал за два дня до Победы. В штаб как раз пришло секретное донесение.

- Утаить эту новость от товарищей было труднее, чем ходить в разведку, - признается ветеран.

В летом 1945-го подразделение. Где служил Аба Хенкин перебросили в Манчжурию. Там смершевцы боролись с японскими диверсантами. После войны Аба Моисеевич служил в Хабаровском крае. А в начале 50-х вместе с семьей переехал на Смоленщину, где занялся любимым делом – историей и стал работать в краеведческом музее.

В 1993 году Аба Хенкин с супругой Александрой перебрался в Брянск, поближе к дочери Людмиле.

- Главное оставаться верным Родине! – считает 102-летний ветеран Аба Хенкин. - А остальное приложится!

В Смоленске Аба Хенкин (крайний слева) провел экскурсию по областному краеведческому музею для первого космонавта Юрия Гагарина. 1962 год. Фото из личного архива.

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