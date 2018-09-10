2018-09-10T15:40:54+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

Поделиться:
При соблюдении правил Программы скидка предоставляется, начиная уже со следующего месяца после регистрацииПри соблюдении правил Программы скидка предоставляется, начиная уже со следующего месяца после регистрации
Изменить размер текста:

«Ростелеком» предоставил абонентам Брянской области возможность сэкономить. Благодаря специальному предложению «Мобильная программа» абоненты смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи от провайдера.

Для получения 100% скидки, необходимо подключить услугу «Домашний интернет» или пакет «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» по специальным тарифам.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Это уникальный шанс бесплатно пользоваться одним из основных сервисов «Ростелекома». Причем номер, изначально выбранный для получения скидки, можно сменить в любой момент, не прервав при этом участия в Программе. И совершенно не обязательно, чтобы владельцем мобильного номера был тот человек, на которого оформлен лицевой счет по услугам «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». Просто подключите к программе телефон кого-то из своих близких и избавьте его от необходимости платить за мобильную связь. Главное, чтобы этот номер принадлежал нашей сети и был зарегистрирован в том же регионе, где активировано спецпредложение».

Для удобства брянцев регистрация номера доступна из Единого Личного кабинета абонента, а условия участия подробно представлены на сайте компании. При соблюдении правил Программы скидка предоставляется, начиная уже со следующего месяца после регистрации. Принять участие в акции можно до 31 декабря 2018 года.

В акции участвуют тарифы «Домашний Интернет 100 Мбит/с (2016)», «Домашний интернет 200 Мбит/с (2015)», «Домашний Интернет GPON 2016», «Домашний Интернет GPON 2017» и «Домашний Интернет GPON 500», а также тарифные планы на мобильную связь «Суперсимка M» и «Суперсимка L».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Брянской области нашли живым пропавшего 43-летнего Руслана Мороза
В коллекцию брянского краеведческого музея передали праздничный номер "Комсомолки" от 1943 года
На трассе под Брянском столкнулись две иномарки
В Суражском районе перезахоронили восемь солдат Красной армии
На брянской границе за нарушение закона оштрафовали литовца
На улице Пушкина в Брянске обнаружили тело мужчины
Жителя Брянска подозревают в убийстве знакомого
Жительницу Брянского района обвиняют в мошенничестве с документами
БМЗ организовал оздоровление детей работников
В Брянской области в выборах поучаствовали больше 22 тысяч человек
В Клинцах судимая бабушка добилась опеки над своим внуком
В Брянской области ищут пропавшего 43-летнего Руслана Мороза
Чиновница из Злынковского района получила условный срок за аферу с «чернобыльским» жильем
Задушивший отца житель Брянска отправится на 9 лет в колонию
В Брянской области закрылись избирательные участки на выборах в городские и районный советы
В Суражском районе загорелся дом
К 15.00 в Стародубе проголосовал почти каждый четвертый избиратель
Пропавшего полтора месяца назад брянца нашли живым
К полудню на выборах депутатов в Брянской области по явке лидирует Стародуб
В Брянске ищут пропавшую Елену Гирякову
За первые два часа в Брянской области явка избирателей на выборах в городской и районный советы превысила 3%
В Новозыбкове ВАЗ столкнулся с мотоциклом
В Брянске выступит ансамбль имени Александрова
В Брянске нашли пропавшего Александра Меркулова
В Брянской области открылись избирательные участки на выборах в городские и районный советы
В Суземском районе горел лес
В Брянске потушили пожар в заброшенном здании на бывшей территории БМЗ