2018-09-10T10:31:08+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» просит абонентов быть внимательными

Поделиться:
ПАО «Ростелеком» просит брянцев соблюдать правила безопасного поведения в интернетеПАО «Ростелеком» просит брянцев соблюдать правила безопасного поведения в интернете
Изменить размер текста:

В Центральной России появились мошенники, которые пытаются получить доступ к компьютерам и личным данным пользователей, прикрываясь именем «Ростелекома».

От лица компании они рассылают электронные сообщения, что некое «ОАО Ростелеком» расторгает договор на оказание услуг доступа в интернет. Письмо составлено грамотно и очень похоже на официальную рассылку. Злоумышленники используют простые, но эффективные методы социальной инженерии: в сообщении говорится о переходе абонентов «Ростелекома» к его «партнерам» в связи с вышедшими из строя линиями связи.

Компания заявляет, что только эта часть сообщения уже должна насторожить абонентов, поскольку линии связи «выйти из строя» в принципе не могут! Нарушения в работе линий связи случаются только в случаях физического повреждения кабеля или сетевых устройств, и эти аварии устраняются в регламентные сроки.

Если такое сообщение попадет действительному абоненту провайдера – человеку или юридическому лицу, – люди могут совершить ошибку, поверив информации и невольно открыв злоумышленникам доступ к своим данным.

Текст сообщения содержит ссылки, при переходе по которым сразу начинается загрузка вредоносного ПО. Через уязвимости в браузере загружается вирус, что позволяет злоумышленникам получить полный контроль над компьютером пользователя. Письмо также содержит файл-вложение Word, при открытии которого также происходит заражение компьютера.

Определить, что письмо поддельное достаточно просто: неверная форма собственности компании: с 2015 года «Ростелеком» – ПАО, а не ОАО; письма приходят не с домена @rt.ru, а с нетипичных адресов info@primrub.ru, info@ribrab.ru, info@rubpr.ru и т.п.; в письме содержится подозрительные ссылки: можно навести курсор мыши и, не нажимая, увидеть, куда они ведут. Кроме того, если абонент откроет приложенный к письму файл, в тексте он увидит призыв разрешить какое-то «редактирование». Призыв оформлен как «служебное» сообщение от Word, но это не так.

ПАО «Ростелеком» просит брянцев соблюдать правила безопасного поведения в интернете: не верить подобным сообщениям, не открывать вложения и не переходить по подозрительным ссылкам! Кроме того, для обеспечения безопасности клиентов компания предлагает сервис «Антивирус», который способен помочь избежать негативных последствий от подобных шагов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Брянска подозревают в убийстве знакомого
Жительницу Брянского района обвиняют в мошенничестве с документами
БМЗ организовал оздоровление детей работников
В Брянской области в выборах поучаствовали больше 22 тысяч человек
В Клинцах судимая бабушка добилась опеки над своим внуком
В Брянской области ищут пропавшего 43-летнего Руслана Мороза
Чиновница из Злынковского района получила условный срок за аферу с «чернобыльским» жильем
Задушивший отца житель Брянска отправится на 9 лет в колонию
В Брянской области закрылись избирательные участки на выборах в городские и районный советы
В Суражском районе загорелся дом
К 15.00 в Стародубе проголосовал почти каждый четвертый избиратель
Пропавшего полтора месяца назад брянца нашли живым
К полудню на выборах депутатов в Брянской области по явке лидирует Стародуб
В Брянске ищут пропавшую Елену Гирякову
За первые два часа в Брянской области явка избирателей на выборах в городской и районный советы превысила 3%
В Новозыбкове ВАЗ столкнулся с мотоциклом
В Брянске выступит ансамбль имени Александрова
В Брянске нашли пропавшего Александра Меркулова
В Брянской области открылись избирательные участки на выборах в городские и районный советы
В Суземском районе горел лес
В Брянске потушили пожар в заброшенном здании на бывшей территории БМЗ