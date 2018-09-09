2018-09-09T10:13:26+03:00
Политика

9 сентября в Фокино, Стародубе и Брянском районе выбирают депутатов

На 223 мандата претендуют больше 600 человек
Мария Дедкова
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Предварительные результаты брянцы смогут узнать уже 10 сентября.Предварительные результаты брянцы смогут узнать уже 10 сентября.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В воскресенье, 9 сентября, в Брянской области в рамках единого дня голосования проходят выборы депутатов горсоветов Фокино и Стародуба, а также депутатов сельсоветов и райсовета в Брянском районе.

Голосование началось в 8.00 и завершится в 20.00. В Брянском районе будут работать 46 участковых избирательных комиссий, в Стародубе - 10, в Фокино - 6.

Всего выбирать будут 223 депутата. Из них 61 - в Стародубе и Фокино, 162 - в Брянском районе, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. На места народных избранников претендуют больше 600 человек - это представители политических партий и самовыдвиженцы. Предварительные результаты брянцы смогут узнать уже 10 сентября.

В день голосования на избирательных участках дежурить больше 200 полицейских.

Правоохранители напоминают, если вы стали очевидцем нарушения избирательного законодательства или если были нарушены ваши избирательные права обращайтесь в полицию.

Куда обращаться?

02 (с мобильного 102), по телефону «горячей линии» для избирателей 72-22-33 или к любому сотруднику полиции.

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