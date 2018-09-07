Сотрудники Брянскэнерго осваивают новые технологии

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-07T11:33:43+03:00

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На базе Выгоничского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» прошел обучающий семинар по проектированию, строительству и эксплуатации воздушных линий, выполненных самонесущим изолированным проводом (СИП), для начальников и главных инженеров РЭС. В нем приняли участие около 60 энергетиков.

Семинар состоял из теоретического и практического блоков. В его первой части энергетикам рассказали о новых инструментах для проведения работ на линиях с самонесущим изолированным проводом, о новейших технологиях монтажа СИП и о преимуществах использования изолированных проводов на воздушных линиях (ВЛ) 0,4-35 кВ. В практической части на открытом учебно-тренировочном полигоне Выгоничского РЭС было проведено практическое занятие, где участники семинара на практике опробовали новые технологии монтажа СИП.

По словам начальника управления по работе с персоналом Анны Грибовой, подобные обучающие семинары способствуют повышению профессионального уровня персонала Брянскэнерго, дают им возможность освоить практические навыки работы с новейшим оборудованием.