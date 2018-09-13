Шоу «Гиппопотамус»: восточная сказка, трюки бегемотов и свидание под куполом цирка

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-13T13:33:12+03:00

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15 сентября в брянском цирке пройдет премьера шоу «Гиппопотамус». Продюсером представления стал заслуженный артист России и Грузии, руководитель «Королевского цирка» Гия Эрадзе. В номерах участвуют талантливые артисты. Многие из них на днях вернулись с призами с Всемирного фестиваля циркового искусства в Москве. В шоу выступает много животных, манеж украшает авторский реквизит и декорации. А некоторые костюмы специально сшили для премьеры в Брянске.

Перед премьерой в цирке устроили пресс-конференцию для журналистов.Фото: Марина АНТОНОВА

Для детей и взрослых

Шоу «Гиппопотамус» создавали для детей и взрослых, поэтому на него можно сходить всей семьей. Самых маленьких зрителей будет развлекать клоун Константин Асташов. Он учился у заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких. Некоторым родителям придется выйти на манеж и весело посмеяться над собой.

Номер воздушных гимнастов Екатерины Запашной и Константина Растегаева стал украшением программы «Королевского цирка» Гии Эрадзе.

- В нашем шоу у каждого циркового выступления есть свой сюжет, своя драматургия, - рассказывает Екатерина Запашная. – Воздушный номер «Закрывая глаза» проходит под куполом цирка. На опасной высоте происходит романтическое свидание влюбленной пары. У зрителей дух захватывает от головокружительных трюков.

Кстати, за этот номер артисты получили серебряного «Идола» на фестивале в Москве.

Ребятишкам понравятся пушистые самоеды и забавные далматины. Под руководством Екатерины Запашной собаки прыгают, танцуют и отважно катаются с высокой горки.

Далматины выступают вместе в самоедами.Фото: Марина АНТОНОВА

Аттракцион «В гостях у шейха» переместит зрителей в восточную сказку, развернувшуюся в пустыне. На манеж выйдет целый караван верблюдов. Восточные красавицы манят зрителей своими причудливыми танцами. Каждый наряд девушек весит по несколько килограммов. Сложно просто стоять и ходить в нем, а тем более танцевать. Но балет легко и грациозно справляется с такими нагрузками.

Костюм каждой красавицы весит несколько килограммов.Фото: Марина АНТОНОВА

Традиции и современность

Династия Чугуновых выступает на манеже четвертое поколение подряд. Премьера номера «Жонглерская семья» состоялась ровно год назад. Идею его подсказал главный режиссер Большого московского цирка на Вернадского Евгений Шевцов. В этом году номер отметили призами на фестивале циркового искусства «Золотой слон» в испанском городе Жирона.

Династия Чугуновых выступает на манеже четвертое поколение подряд.

- «Акробаты на мачте» - единственный подобный номер в России, - рассказывает руководитель акробатических номеров, наш земляк Борис Ким. – Еще одно уникальное выступление – это акробаты на джамперах – это такие ходули, на которых можно очень высоко подпрыгнуть. Трюкам наших артистов могли бы позавидовать бывалые каскадеры!

В одном из сложнейших цирковых жанров выступает самая юная участница шоу «Гиппопотамус» - 20-летняя Татьяна Белова. Она покажет номер «Эквилибр». В прошлом году Татьяна закончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Но уже побывала на многих международных фестивалях и конкурсах. А в этом году на московском фестивале циркового искусства заслуженно получила своего бронзового «Идола».

Гвоздь программы

Народные артисты России Тофик и Людмила Ахундовы дрессируют бегемотов больше 30 лет. В аттракционе «Гиппопотамус» на манеж выходят сразу три полуторатонных животных. Они не просто ходят по сцене и открывают рты по указке дрессировщика, но выполняют сложнейшие трюки. А казалось бы, они такие неповоротливые…

Гвоздем программы стал аттракцион "Гиппопотамус" с тремя полуторатонными животными.

- Бегемот – это одно из самых сложно дрессируемых животных, - говорит Тофик Ахундов. – И одно из самых опасных в Африке. Но не для наших зрителей. Если бегемот будет чем-то недоволен, достанется дрессировщику. Поэтому во время номера у меня «появляются» глаза на затылке, чтобы следить за перемещениями каждого гиппопотама.

На манеже вместе с тремя бегемотами будут выступать шесть маленьких обезьянок.

- Этот номер тяжело нам дался, - объясняет дрессировщик. – Бегемотов я воспитываю уже 10 лет. В годовалом возрасте я привез их из израильского парка-сафари. Причем, местные ветеринары утверждали, что все животные – девочки. Так мы их и назвали: Злата, Яна и Аида. Но через некоторое время оказалось, что Злата – это мальчик. Он стал крупнее и выше самок. Теперь мы его зовем «Злат» или ласково «Златик». А обезьяны раньше участвовали в отдельном номере. Но наш продюсер Гия Эрадзе предложил объединить животных в одном выступлении. Поначалу обезьянки жуть как боялись бегемотов. Но теперь привыкли.

Тофик и Людмила со своими питомцами объехали весь мир. Они выступали в Америке, Мексике, Японии, Сингапуре, Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. А на прошедшем фестивале «Идол» Тофик и Людмила Ахундовы получили Гран-при.

Екатерина Запашная выступает в трех номерах цирковой программы.

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