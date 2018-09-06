Жилищное строительство на Брянщине пошло на убыль

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-06T11:34:31+03:00

За пять месяцев этого года сдано 4 734 квадратных метров жилья, тогда как в прошлом году за такой же период эта цифра составляла 123 763 квадратных метров

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Неутешительные прогнозы делают российские аналитики для строительного рынка жилья. Из-за ужесточения требований к застройщикам, колебания валюты и роста цен на стройматериалы, количество строящегося жилья стало заметно сокращаться.

И если жители столицы пока не испытывают дефицита квадратных метров, то те, кто живут в регионах уже почувствовали снижение конкуренции на рынке.

Согласно последним данным Брянскстата, по итогам первого полугодия в Брянской области введено в строй всего 25,5 тысячи квадратных метров жилья. Это в пять с половиной раз меньше, чем за этот же период прошлого года!

В областном центре темпы строительства жилья упали еще сильнее - в 26 раз! За пять месяцев этого года сдано 4 734 квадратных метров жилья, тогда как в прошлом году за такой же период эта цифра составляла 123 763 квадратных метров.

Зато местные статистики отмечают рост строительства домов индивидуальными застройщиками. С начала 2018-го такого жилья возведено на 40% больше (19 тысяч квадратных метров), чем в январе-мае 2017-го.

Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что снижение темпов строительства связано с ужесточением требований к застройщикам, в том числе переход на счета эскроу, повышение НДС, а также налог на жилье, которое изначально находится в собственности застройщиков, замещение средств дольщиков проектным финансированием и другие факторы. Они не могли не повлиять на повышение цен. Причем, рост обещают уже не 15%, как предполагали ранее, а все 30-40%! И коснется он строящегося и уже сданного жилья.

Конечно, это произойдет не сразу, а постепенно. К примеру, в сентябре несколько крупных брянских застройщиков уже сообщили об удорожании квартир. Новую волну всплеска цен на недвижимость аналитики прогнозируют в декабре.