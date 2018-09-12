Как брянцам провести выходные накануне 17 сентября

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-12T18:18:45+03:00

"Комсомолка" узнала, куда сходить и что посмотреть перед праздником

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В понедельник, 17 сентября, Брянск отпразднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но интересные торжества, посвященные празднику, пройдут уже накануне. «Комсомолка» подскажет, куда горожанам сходить и что посмотреть перед праздником.

КОНЦЕРТ

«Песни военных лет»

В Брянске выступит ансамбль песни и пляски имени Александра Александрова

В преддверии Дня города в Брянске выступит ансамбль песни и пляски Александра Александрова. Это один из крупнейших в коллектив России. В этом году он отметит 90-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны Краснознаменный Ансамбль выступал в действующей армии с концертами более 1400 раз, 742 раза - на передовой.

Сейчас ансамбль исполняет больше двух тысяч композиций: народные, солдатские песни, а также классические произведения русских и зарубежных авторов. Они звучат не только на русском, но и на испанском, китайском, иврите индийском, турецком и других языках. В Брянске предстоящий концерт будет посвящен 75-летию освобождения области от немецко-фашистских захватчиков(0+).

Где: Концертный зал «Дружба»

Когда: 15 сентября, начало в 17.00

КИНО

«Освобождение Брянска и Бежицы»

В городских кинотеатрах покажут уникальные кадры кинохроники

С каждым годом свидетелей страшных событий Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Поэтому в наше время очень важно сохранить память о каждом герое. Спустя 75 лет брянцам предложили своими глазами увидеть, как происходило освобождения Брянска и Бежицы от немецко-фашистских захватчиков. Посетителям двух городских кинотеатров покажут уникальные кадры кинохроники. Брянцы узнают, как образовывались партизанские отряды, кто устраивал диверсии в стан противника, чьи имена навсегда останутся в истории тех лет (6+).

Кинотеатры: «Победа», «Салют»

Когда: 16 и 17 сентября, начало в 10.00

ВЫСТАВКА

Непридуманные рассказы о войне

В краеведческом музее откроется выставка к 75-летию освобождения Брянщины

Особое место среди воспоминаний о Великой Отечественной войне занимают письма, пришедшие с фронта. Каждая записка - это чья-то история. Сотрудники Брянского краеведческого музея в преддверии празднования 75-летия со дня освобождения Брянщины провели акцию «Непридуманные рассказы о войне. Письма с фронта».

Жители Брянской области передали письма и фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По итогам акции открылась выставка, гости которой могут не только познакомиться с историей войны, но и поделиться своими чувствами с родственниками, сохранившими в семье фронтовые письма (0+).

Где: Брянский краеведческий музей

Когда: С 14 сентября

ЭКСКУРСИЯ

Улицы родного города

Брянцев пригласили на необычную экскурсию

В преддверии Дня города, с 13 и 14 сентября, брянцев ждет необычная акция. Горожан приглашают прокатиться на троллейбусах в компании экскурсоводов, которые расскажут о достопримечательностях Брянска. Пассажиры узнают не только интересные факты о родном городе, но и его историю. Основной темой экскурсии станет - освобождение Брянска и Бежицы от немецко-фашистских захватчиков (0+).

Где: троллейбусы № 4,6,12

Когда: 13 и 14 сентября, отправление в 11.00

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