Как брянцам провести выходные накануне 17 сентября
В понедельник, 17 сентября, Брянск отпразднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но интересные торжества, посвященные празднику, пройдут уже накануне. «Комсомолка» подскажет, куда горожанам сходить и что посмотреть перед праздником.
КОНЦЕРТ
«Песни военных лет»
В Брянске выступит ансамбль песни и пляски имени Александра Александрова
В преддверии Дня города в Брянске выступит ансамбль песни и пляски Александра Александрова. Это один из крупнейших в коллектив России. В этом году он отметит 90-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны Краснознаменный Ансамбль выступал в действующей армии с концертами более 1400 раз, 742 раза - на передовой.
Сейчас ансамбль исполняет больше двух тысяч композиций: народные, солдатские песни, а также классические произведения русских и зарубежных авторов. Они звучат не только на русском, но и на испанском, китайском, иврите индийском, турецком и других языках. В Брянске предстоящий концерт будет посвящен 75-летию освобождения области от немецко-фашистских захватчиков(0+).
Где: Концертный зал «Дружба»
Когда: 15 сентября, начало в 17.00
КИНО
«Освобождение Брянска и Бежицы»
В городских кинотеатрах покажут уникальные кадры кинохроники
С каждым годом свидетелей страшных событий Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Поэтому в наше время очень важно сохранить память о каждом герое. Спустя 75 лет брянцам предложили своими глазами увидеть, как происходило освобождения Брянска и Бежицы от немецко-фашистских захватчиков. Посетителям двух городских кинотеатров покажут уникальные кадры кинохроники. Брянцы узнают, как образовывались партизанские отряды, кто устраивал диверсии в стан противника, чьи имена навсегда останутся в истории тех лет (6+).
Кинотеатры: «Победа», «Салют»
Когда: 16 и 17 сентября, начало в 10.00
ВЫСТАВКА
Непридуманные рассказы о войне
В краеведческом музее откроется выставка к 75-летию освобождения Брянщины
Особое место среди воспоминаний о Великой Отечественной войне занимают письма, пришедшие с фронта. Каждая записка - это чья-то история. Сотрудники Брянского краеведческого музея в преддверии празднования 75-летия со дня освобождения Брянщины провели акцию «Непридуманные рассказы о войне. Письма с фронта».
Жители Брянской области передали письма и фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
По итогам акции открылась выставка, гости которой могут не только познакомиться с историей войны, но и поделиться своими чувствами с родственниками, сохранившими в семье фронтовые письма (0+).
Где: Брянский краеведческий музей
Когда: С 14 сентября
ЭКСКУРСИЯ
Улицы родного города
Брянцев пригласили на необычную экскурсию
В преддверии Дня города, с 13 и 14 сентября, брянцев ждет необычная акция. Горожан приглашают прокатиться на троллейбусах в компании экскурсоводов, которые расскажут о достопримечательностях Брянска. Пассажиры узнают не только интересные факты о родном городе, но и его историю. Основной темой экскурсии станет - освобождение Брянска и Бежицы от немецко-фашистских захватчиков (0+).
Где: троллейбусы № 4,6,12
Когда: 13 и 14 сентября, отправление в 11.00
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