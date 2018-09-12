2018-09-12T14:30:39+03:00
Спорт

«Кросс нации-2018» в Брянске: ограничение движения

Где автомобилисты не смогут проехать из-за «Кросса нации-2018» в Брянске
Мария Дедкова
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Для транспорта закроют три центральных улицы города.Для транспорта закроют три центральных улицы города.Фото: Елена РАКОВА
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Из-за проведения забега «Кросс нации-2018» в Брянске в субботу, 15 сентября, будет ограничено движение. Его участники, как говорят в пресс-службе брянской мэрии, пробегут по маршруту «Площадь Партизан - площадь Ленина - памятник жертвам Чернобыля в сквере по улице Дуки -курган Бессмертия».

Для транспорта С 11.30 до 14.00 перекроют:

- улицу Красноармейсую - от улицы Урицкого до улицы Пересвета,

- проспект Ленина - от улицы Красноармейской до улицы. Дуки,

- улицу Дуки - от улицы Крахмалева до проспекта Ленина.

Для удобства горожан организуют одностороннее движение транспорта по улице Арсенальской при движении с проспекта Ленина в сторону улицы Калинина.

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