Я в игрушки не играю, своей маме помогаю

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-12T11:13:52+03:00

Ольга Пейганович и Антон даже не подозревали, что станут знаменитыми. Фото: Марина АНТОНОВА

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29-летняя Ольга Пейганович и ее трехлетний сын Антон из Брянска стали знамениты на всю страну после того, как стали героями телепередачи на одном из федеральных каналов. Ольга снимает видео про своего хозяйственного сына. Малыш готовит, стирает, убирает постель, забивает гвозди, сажает и поливает овощи на даче, убирает граблями листья и траву. Мы решили встретиться с Ольгой и Антоном и расспросить маму, как ей удалось воспитать такого помощника.

Видео на память

Ролики с Антоном можно легко найти в интернете. На одной записи малыш режет овощи для салата, на другой – сажает лук вместе с бабушкой, на третьей – закручивает шурупы в табуретку.

Малыш уже умеет обращаться с отверткой и даже с настоящим шуруповертом. Фото: из личного архива Ольги Пейганович.

- Я стала замечать необычные способности своего малыша, когда ему едва исполнился один годик, - рассказывает Ольга Пейганович. – Он только научился ходить, а уже брал в руки веник, тряпку, швабру и начинал убираться. Я стала снимать маленькие ролики на телефон, потом монтировать из них семейные истории на память. Каждая посвящена какому-то одному делу: готовке, ремонту… Записи я публиковала в соцсетях.

Антон, как и все дети, любит аттракционы, мультики и сладости.Фото: Марина АНТОНОВА

Антон с первого взгляда - обычный ребенок, - ходит в детский сад, несколько раз в неделю – в развивающий центр. Он любит смотреть мультики, собирать лего, болтать с родными, играть в прятки. У мальчишки много друзей: и в детском саду, и во дворе. С соседкой Аней дружат уже полжизни – с полутора лет.

- Мы всегда дарим Ане подарки или цветы на праздники, - говорит мама мальчика. – Есть ролик, где Антоша так трогательно ее успокаивает, когда она плачет. Женщин нужно уважать и любить, а также уметь ухаживать за ними: пропускать вперед, придерживать дверь. Хочется, чтобы Антон вырос настоящим мужчиной.

Ольга считает, что не стоит делать различия между "мужскими" делами и "женскими". Фото: из личного архива Ольга Пейганович.

Всему научился сам

Хозяйственность Антона замечают не только его родные, но и воспитатели в саду.

- А вы не устали? Можно я вам помогу? – часто слышат они от малыша.

- Несмотря на свой возраст, Антон помогает мне донести покупки из магазина, - гордится Ольга. – Я отдаю ему самый легкий пакет. А он говорит: «Мам, смотри, у меня еще и вторая ручка свободна».

Некоторые осуждают Ольгу, мол, вырастила «слугу» для себя.

- Конечно, это не так, - смеется она. – Я ни в коем случае не заставляю Антошу делать что-то. Попробовали бы сами заставить убираться такого малыша. Когда мы приходим вечером домой, он сам предлагает: давай что-нибудь приготовим на ужин. С нетерпением ждет выходных, когда мы поедем на дачу к бабушке и дедушке: там он копает, сажает, рыхлит, поливает…

Антон обожает помогать дедушке на даче. У мальчика есть маленькая тачка и грабельки. Фото: из личного архива Ольги Пейганович.

Ольга не делает различия между «женскими» делами и «мужскими»: Антон со всеми справляется одинаково ловко.

- Я хочу, чтобы сын все умел делать сам: не только гвоздь в доме забить, но и покушать себе приготовить, прибраться и постирать, - говорит Ольга. – А потом он будет помогать своей жене. Думаю, будущая невестка скажет мне «спасибо».

Ольгу с Антоном пригласили на передачу «Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом канале. Но ехать или нет, они пока не решили.

- Я не считаю, что Антон какой-то уникальный ребенок, - признается Ольга. – Всему, что он умеет, научился сам благодаря своей усидчивости, терпению и старательности. А я лишь направляю и поддерживаю его.

Бабушка и дедушка часто гуляют с внуком в парке железнодорожников.Фото: Марина АНТОНОВА

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Как воспитать хозяйственного ребенка

Советы от Ольги Пейганович

1. Никогда не отталкивайте малыша, если он хочет вам помочь. Пусть он помоет посуду, даже если это не выйдет у него идеально. Если вы ему откажете, малыш подойдет раз-другой, а потом «перегорит».

2. Купите ребенку игрушечные копии взрослых вещей - маленькие грабельки, лопату, тачку, скалку, утюг. Так он сможет научиться у родителей пользоваться ими.

3. Все показывайте на личном примере: донесите бумажку до урны, уберите за собой стол в столовой, мужчина пусть придержит дверь перед женщиной или подаст ей руку при выходе из транспорта.

4. Хвалите своего малыша за выполненную работу.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Главное, чтобы ребенку домашние дела были в радость

- Дети от трех до пяти лет развиваются в игре, - говорит психолог центра психолого-социального сопровождения «Ладья» Елена Усок. – Для этого возраста характерно воспроизведение реальных действий взрослых. Мальчик сейчас изучает дела старших. Если мама Антона оформляет все через игру, то это принесет только пользу. В ребенке воспитывается трудолюбие и аккуратность. Правда, все эти полезные хозяйственные навыки вряд ли закрепятся на всю оставшуюся жизнь. Не таковы сейчас задачи для ребенка. Главное, не требовать от него заправлять постель и стирать свои носки, когда он не захочет этого делать. Это может серьезно навредить – малыш будет расти с установкой, что он должен быть именно таким, как хочет мама. Прививать настоящие хозяйственные навыки лучше начинать с семи лет. В этом возрасте у ребенка могут появиться свои постоянные обязанности по дому.

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