2018-09-04T12:24:28+03:00
Экономика

Сотрудники Брянскэнерго в рамках Дня безопасности рассказали школьникам областного центра о правилах электробезопасности

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Все дети, посетившие энергетический сектор, получили тематические подарки: расписания уроков, фликеры, линейкиВсе дети, посетившие энергетический сектор, получили тематические подарки: расписания уроков, фликеры, линейки
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Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» приняли участие в празднике, посвященном началу нового учебного года, организованным региональным управлением МЧС России.

Он прошел 3 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. В нем приняли участие более 400 учеников школ города Брянска в возрасте от восьми до пятнадцати лет.

Мероприятие проводилось в форме большого открытого урока. Организаторы оборудовали для ребят двенадцать учебных мест, на каждом из которых им было предложено продемонстрировать свои знания в различных сферах безопасности жизнедеятельности, узнать интересную информацию о работе спасателей, пожарных, энергетиков, кинологов, проверить себя в условиях смоделированной экстремальной ситуации.

На учебном месте, оборудованном Брянскэнерго, школьники знакомились с основными правилами безопасного обращения с электрическим током, под руководством опытного специалиста учились способам оказания первой медицинской помощи пострадавшему на учебном тренажере «Гоша», на скорость собирали пазлы.

Все дети, посетившие энергетический сектор, получили тематические подарки: расписания уроков, фликеры, линейки.

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