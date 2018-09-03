СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-03T14:28:35+03:00

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В Брянской области стартует конкурс «Народный участковый - 2018». Борьба за это звание начинается с 11 сентября.

На первом этапе брянцы должны выбрать лучшего полицейского в совем районе. Победителя определят большинством голосов. Информация о конкурсантах будут разместят на официальном сайте брянской полиции.

Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют товарищи по службе.

Голосование на первом этапе конкурса пройдет с 11 по 20 сентября, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. От каждого района во второй этап пройдут только по одному участнику.

На втором этапе жители области выберут лучшего участкового Брянщины, который отправится представлять регион на всероссийском уровне.

Награждение победителя и призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних Дел России в канун Дня участкового.

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