15-летний брянский школьник спас из горящего дома мужчину
15-летний брянский школьник Иван Худяков спас из горящего дома мужчину. Пожар случился на прошлой неделе в деревне Мокрое в Карачевском районе. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС 5 сентября, в 14.05.
Жилой дом загорелся в деревне Мокрое 5 сентября. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
В тот день подросток гостил у своей тети.
– Услышав какой-то шум, я вышел на улицу и увидел столб дыма, – вспоминает Иван. - Горел сарай и крыша одного из соседних домов.
Парень забежал внутрь. Входная дверь была не заперта. Из одной комнаты на него повалил густой черный дым.
- Да, я испугался, страшно стало, – рассказывает школьник. – Из-за дыма я почти ничего не видел. В какой-то момент на полу одной из комнат заметил лежащего человека.
Мужчина был без сознания. Иван схватил его и потащил к выходу. Через пару минут как подросток выбрался с мужчиной на улицу, в доме прогремел взрыв – взорвался газовый баллон на кухне.
Пожарные боролись с огнем около трех часов. С пламенем удалось справиться в 17.15, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Пожар уничтожил сарай и жилой дом. 55-летнего мужчину, который отравился продуктами горения, госпитализировали в Карачесвкую районную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как говорит ученик 8-го класса Трыковской средней школы Иван Худяков, на его месте так поступил бы каждый.
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