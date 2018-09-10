В Брянской области подвели предварительные итоги голосования

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-10T10:44:49+03:00

Практически во всех сельсоветах Брянского района кандидаты от партии "Единая Россия" одержали победу. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Брянской области стали известны предварительные результаты выборов в городские и районный советы. Как отметили в областном избиркоме, они прошли без нарушений.

Активнее всего голосовали в Стародубе. Здесь явка составила 34,23%. Первое место заняла партия "Единая Россия" предварительно она набрала 70,59% голосов избирателей. Второе место - партия "ЛДПР" с 10,9%. КПРФ оказалась третьей с 8,3%. "Казачья партия" набрала 2,82% голосов избирателей.

В Фокино явка составила больше 20%. Большинство голосов также оказалось у партии "Единая Россия". За нее проголосовали 70,1% избирателей. На втором месте - партия "ЛДПР" с 10,83% голосов. Коммунисты набрали 9,77% голосов. "Справедливороссы" - 4,19%.

В Брянском районе 9 сентября выбирали депутатов районного Совета народных депутатов и сельских поселений. Явка превысила 27%.

На выборах в райсовет партия "Единая Россия" также заняла первое место и набрала 66,04% голосов избирателей. Вторым снова оказалась "ЛДПР", за нее проголосовали 14,23% пришедших на выборы. Тройку лидеров замкнула партия "Родина", сумевшая набрать 8,17%. "Справедливая Россия" оказалась на четвертом месте. За нее голоса отдали 7,51% избирателей.

Практически во всех сельсоветах Брянского района кандидаты от партии "Единая Россия" одержали победу.

В ближайшее время областная избирательная комиссия должна огласить окончательные результаты.

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