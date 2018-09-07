2018-09-07T16:40:37+03:00
Спорт

«Кросс нации-2018» в Брянске: программа соревнований

«Кросс нации-2018» стартует в 11 часов на Площади Партизан
Мария Дедкова
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Соревнование стартует от площади Партизан и завершится на Кургане Бессмертия.Соревнование стартует от площади Партизан и завершится на Кургане Бессмертия.Фото: Елена РАКОВА
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«Кросс нации-2018» в Брянске пройдет 15 сентября.Так город отметит Всероссийский день бега. Соревнование стартует от площади Партизан и завершится на Кургане Бессмертия. Регистрация участников пройдет 15 сентября, в день забега, с 9.30 до 11.00 часов. Официальное открытие состоится в 11.40. Распределение по стартовым дорожкам - в 11.50. Ровно в полдень судьи дадут старт участникам первого забега, сообщают организаторы.

Дистанцию в четыре километра побегут мальчишки и девчонки 2004−2008 годов рождения, а также мужчины и женщины 1976 года рождения и старше.

Шесть километров преодолеют девушки 1999−2003 годов рождения. Восемь - женщины 1977−1998 годов рождения и юноши 1999−2003 годов рождения. Самая длинная дистанция в 12 километров предстоит мужчинам 1977−1998 годов рождения.

В 12.10 стартует забег для самых маленьких спортсменов. Мальчики и девочки младше девяти лет будут соревноваться на дистанции в один километр.

В 14.00 на Кургане Бессмертия начнется награждение победителей и призеров Кросса Наций-2018.

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