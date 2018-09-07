Для Брянской области купят 21 скорую и 5 школьных автобусов

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-07T15:44:42+03:00

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Для Брянской области купят 21 машину скорой помощи и 5 школьных автобусов. Они поступят в регион уже в этом году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 5 сентября.

Всего на покупку 895 скорых и 1327 школьных автобусов из федерального бюджета потратят больше пяти миллиардов рублей.

К слову, в начале августа брянские больницы получили девять скорых. Новые машины уехали в Стародубскую, Выгоничскую, Красногорскую, Мглинскую, Клетнянскую центральные районные больницы, Юдиновскую участковую больницу Погарского района, Брянскую городскую станцию скорой медицинской помощи, Брянскую областную детскую больницу и центр медицины катастроф. Тогда на их покупку из областного бюджета потратили 25 миллионов рублей.

А перед началом учебного года для брянских школ купили 12 автобусов за 21,5 миллион рублей.

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