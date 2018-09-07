2018-09-07T13:49:03+03:00
Общество

Экс-мэр Брянска Сергей Смирнов вышел на свободу

В связи с принятием нового закона, чиновнику смягчили наказание
Мария Дедкова
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Сергей Смирнов поставил свою подпись на документах, которые разрешали ввести в эксплуатацию дома в Белых Берегах.Сергей Смирнов поставил свою подпись на документах, которые разрешали ввести в эксплуатацию дома в Белых Берегах.Фото: Елена РАКОВА
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Бывшего мэра Брянска Сергея Смирнова выпустили из колонии. Решение о смягчении наказания принял Клинцовский городской суд еще в июле. В силу вступил новый закон, который предусмаривает более мягкое наказание, сообщают на сайте суда.

Напомним, экс-градоначальника признали виновным в превышении должностных полномочий. Сергей Смирнов поставил свою подпись на документах, которые разрешали ввести в эксплуатацию дома в Белых Берегах. Они предназначались для переселения из ветхого жилья. Но через несколько лет новостройки признали аварийными.

В 2015 - м Сергей Смирнов получил четыре года колонии общего режима с лишением права на два года занимать должности в органах власти.

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