Часть военной техники привезли в Брянск около полуночи 27 августа.Часть военной техники привезли в Брянск около полуночи 27 августа.Фото: Марина АНТОНОВА
2018-08-30T15:22:19+03:00
Общество

В Брянске на параде 17 сентября пройдут 50 военных танков и гаубиц

В механизированной колонне задействуют и технику времен войны
Марина АНТОНОВА
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В Брянске на параде на День города 17 сентября пройдут 50 образцов военной техники. В механизированной колонне задействуют новейшую модификацию танка Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ2». Техника поступила на вооружение соединений и воинских частей Брянской области только в этом году, сообщают в пресс-службе Западного военного округа.

Танки и другое вооружение будут стоять на старом аэропорту до 17 сентября. Фото: Марина АНТОНОВА

Танки и другое вооружение будут стоять на старом аэропорту до 17 сентября.Фото: Марина АНТОНОВА

Чтобы сохранить дорожное покрытие танки будут оснащены лентами с резиновым ходом. В параде пройдут и исторические машины, которые участвовали в Великой Отечественной войне: автомобиль «Виллис», танки Т-34 и установки «Катюша».

В шествии поучаствуют больше тысячи военнослужащих, представителей силовых ведомств и юнармейцев. Перед зрителями выступит рота Почетного караула. Военный оркестр исполнит песни военных лет. Солдаты мотострелковой дивизии покажут на старом аэропорту историческую реконструкцию боев за освобождение Брянска.

Напомним, часть военной техники, которая будет участвовать в параде 17 сентября, уже прибыла в Брянск. Танки привезли на тралах. До Дня города она будет стоять на старом аэропорту.

Кстати, проспект Ленина и улицу Дуки планируют отремонтировать после прохождения по ним тяжелого вооружения. Эти улицы стоят в плане капитального ремонта на 2019 год.

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