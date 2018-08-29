Михаил АМИНТАЗАЕВ, руководитель «Деснянского пищекомбината»: «О вкусе наших колбас не спорят, им восхищаются!»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-29T11:48:56+03:00

Михаил Аминтазаев: «Мы благодарны потребителю за то, что он выбрал ДПК»

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В Брянском районе 25 августа отшумела традиционная Свенская ярмарка, на которую свою продукцию привезли предприятия со всего региона. Особой популярностью у посетителей ярмарки пользовался павильон «Деснянского пищекомбината» из Трубчевского района. И не случайно: это предприятие, сохраняя рецепты любимых колбас с советских времен, постоянно совершенствуется и выпускает все новые и новые виды продукции, делая при этом упор на качество.

Попробовать трубчевские колбасы и сосиски гости выставки могли прямо в павильоне: здесь развернули дегустацию и гриль­бар.

Попробовать трубчевские колбасы и сосиски гости выставки могли прямо в павильоне: здесь развернули дегустацию и гриль­бар.

– Очень интересный вкус – пикантный, с нотками дыма, – одобрительно кивает покупательница Надежда в сторону колбасы «Московская». – Куплю ее, пожалуй, для бутербродов. В следующий раз на завтрак порадую своих домашних ветчиной «Особой». У нее очень нежный вкус. Здесь действительно чувствуется и свинина, и курица.

Домохозяйку Надежду ждет еще много интересных сюрпризов, ведь «Деснянский пищекомбинат» предлагает брянцам колбасу и сосиски на любой вкус: сервелаты «Кремлевский» и «Бородинский», колбасу вареную «Молочная», «Докторская» и «Любительская», рулет из куриного мяса «Пикантный», сосиски «Андреевские», сардельки «С сыром». И это далеко не все! Полный перечень мясной продукции из Трубчевского района включает в себя больше 150 наименований колбас, ветчины, деликатесов и полуфабрикатов.

Ассортимент продукции привлекал гостей ярмарки

Гости ярмарки не только попробовали хиты, но и заинтересовались новинками комбината. К примеру, актуальными сейчас они назвали наборы для пикника: ребрышки «По­корейски» и шашлык из свинины. Они удобны для приготовления на гриле и решетке. Это не займет много времени. Мясо уже замариновано. Кулинарам остается только развести огонь. А сочное мясо и зажаристые ребрышки станут незабываемым блюдом вечера.

Колбаса «Славянская» и ветчина «Особая» появились на прилавках брянских магазинов совсем недавно и за это время уже успели обзавестись преданными поклонниками. Ничего удивительного: свежие, натуральные и качественные продукты просто обречены на успех.

Хиты «Деснянского пищекомбината»

Сегодня «Деснянский пищекомбинат» входит в число лидеров предприятий мясоперерабатывающей промышленности Брянской области. Внедрение новых технологий, модернизация производства, партнерство с проверенными поставщиками качественного сырья позволили предприятию занять достойное место на современном рынке.

– Мы работаем только с сырьем от свиноводческих ферм, которые прошли жесткие проверки, – рассказывает руководитель «Деснянского пищекомбината» Михаил Аминтазаев. – Мясо местных производителей и специи от ведущих европейских поставщиков – вот наш секрет. Все натурально, поэтому и вкусно. Вообще брянские покупатели о вкусе наших колбас не спорят, им восхищаются.

Сегодня «Деснянский пищекомбинат» входит в число лидеров предприятий мясоперерабатывающей промышленности Брянской области

К слову, отведать трубчевские колбасы и сосиски можно не только на ярмарках. В каждом крупном супермаркете Брянской области покупатели могут найти продукцию «Деснянского пищекомбината». Также найти трубчевские колбасы можно на полках магазинов в соседних регионах и областях ЦФО.

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