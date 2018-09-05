Война с короедом, пожары и горы мусора

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-05T17:29:46+03:00

О том, как у нас сохраняют леса рассказал начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан

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Лес - один из символов Брянщины. Он занимает почти треть площади области - а это больше одного миллиона гектаров. О том, как у нас сохраняют «зеленое золото» нашего региона, корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказал начальник Управления лесами Брянской области Владимир Дзубан.

Чем опасен короед

В этом году лето на Брянщине било рекорды. Осадков, как говорят синоптики, в июле выпало на треть больше нормы. Август же выдался жарким и засушливым. Среднесуточная температура превышала норму на четыре градуса, а вот дождей было немного. Такая погода стала причиной немалых бед для брянских лесников.

- В последнее десятилетие климат меняется, лето становится все более жарким и засушливым, - говорит начальник Управления лесами Брянской области Владимир Дзубан. - Вода уходит на глубину. В корневую систему деревьев, поступает меньше питательных веществ, из-за чего деревья не вырабатывают смолу, которая не пропускает под кору вредителей. Поэтому насекомые атакуют деревья с новой силой.

Одним из таких вредителей стал жук-короед, который пришел к нам из лесов Белоруссии. Вершинный короед - это небольшой жучок длиной всего около четырех миллиметров, который выедает древесину под корой сосен и елей. Из-за этого к кроне перестает поступать влага - дерево засыхает. Для производства такое дерево уже не годится.

В лесах Брянской области специалисты зарегистрировали 261 участок, где сосна засохла из-за короеда. Площадь заражения составила 1212 гектаров, это в 6,9 раза больше, чем в начале марта.

- Размножается жук очень быстро, - поясняет Владимир Дзубан. - За две недели короед развивается от личинки до зрелой особи, которая не только пожирает дерево, но и дает потомство. Спасти лес могут только санитарные вырубки. Но действовать оперативно нам не позволяет закон. Сроки согласования санитарных рубок составляют от 30 дней и больше. За это время площадь заражения увеличивается вдвое, а то и втрое. Питается короед в основном хвойными деревьями: это ель, сосна. А на Брянщине хвойных лесов - около пятидесяти процентов.

Чтобы изменить ситуацию, вместе с коллегами из других регионов брянские лесоводы разрабатывают предложение по внесению изменений в федеральный закон о сроках проведения санитарной вырубки. Если ответа не последует, Брянщина продолжит терять одно из своих главных богатств - леса.

Лесных пожаров стало меньше в 20 раз

Знойное лето стало причиной не только нашествия короедов, но и лесных пожаров. Последний произошел на днях в Стяжновском лесничестве под Брянском. Как говорят в МЧС, общая площадь загорания составила полгектара.

- Угрозы населенным пунктам не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Пожар обнаружили с помощью наблюдательных видеокамер. С огнем удалось справиться быстро - меньше, чем за час.

Тем не менее, ситуация остается напряженной: высокая угроза возникновения пожаров существует сразу в нескольких районах области. В Брянске, Фокино, Сельцо, Брянском, Дятьковском, Карачевском, Клинцовском и Злынковском районах ввели особый противопожарный режим. Как долго он продлится, будет зависеть от того, когда пойдут дожди, говорят специалисты. Ну а пока он будет действовать до 9 сентября.

- До 90 процентов лесных пожаров возникает из-за нарушения людьми правил пожарной безопасности, - поясняет Владимир Дзубан. – Брянцы оставляют после себя непотушенные костры и окурки, жгут мусор вблизи леса, устраивают сельскохозяйственные палы...

За лесами в каждом районе круглосуточно следят диспетчеры брянского лесхоза. Они оперативно передают информацию о возникающих пожарах в управление. Кроме них возгорания фиксируют больше 50 видеокамер, которые установлены в лесах.

- В прошлом году лесные пожары охватили 32 гектара леса, в этом году всего лишь - 1,5, - говорит Владимир Дзубан. - Этому способствовала не только погода, но и работа лесников, а также взаимодействие с силами МЧС.

Не довозят мусор до полигонов

Несмотря на то, что началась осень, брянцы все еще активно ходят на прогулки и пикники в лес. Вот только рощи, боры и дубравы, к сожалению, не могут встретить своих гостей чистотой. В канавах и ямах - горы мусора, по обочинам дорог валяются пластиковые бутылки и пакеты.

- Несанкционированные свалки - одно из самых распространенных нарушений лесного законодательства, - отмечает Владимир Дзубан. - Как мне кажется, силам ЖКХ районов стоит обратить внимание на то, что в лесу в местах отдыха мусорных баков иногда не хватает. Поэтому люди и выбрасывают мусор где придется.

Проблему частично пытаются решить с помощью субботников. На масштабные уборки обычно выходят лесничии. Как говорит Владимир Дзубан, в этом году на 50 гектарах лесных угодий они ликвидировали 80 свалок.

Часто горы отходов вырастают из-за того, что мусорные фургоны не доезжают до полигонов, а сбрасывают хлам на ближайшую опушку.

- До полигонов не довозят строительный мусор, - утверждает Владимир Дзубан. - За его утилизацию нужно платить, а наши жители делать этого не хотят. К сожалению, лесничий, на которого приходится почти три тысячи гектаров леса, не может уследить за всеми нарушителями. В этом нам помогают фотоловушки и видеокамеры, которые могут запечатлеть злоумышленников и номера их машин. В этом году мы поймали 54 нарушителя, пятерых - оштрафовали.

К слову, гражданам за мусор в лесу грозит штраф до пяти тысяч рублей, а вот предприятиям - до 500 тысяч.

ЦИФРЫ

На Брянщине леса занимают площадь 1,1 млн.га. 68% из них находятся в аренде.Брянские леса вырубают и восстанавливают в основном арендаторы. В этом году они высадили 2 тыс. га леса. Теперь в Брянской области растут 12 млн. новых деревьев.

По данным Управления лесами Брянской области

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