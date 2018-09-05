Брянские чиновники зарабатывают больше, чем смоленские, но меньше, чем калужские

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-05T13:16:34+03:00

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Недавно Росстат на своем сайте опубликовал данные о зарплате чиновников и их количестве за прошлый год. Всего у нас в стране почти миллион госслужащих. Больше всего получают чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе – около 133,6 тысячи рублей в месяц. На госслужбе здесь трудятся 7080 человек. Самые скромные доходы чиновников - в Карачаево-Черкесии, примерно 25,9 тысячи рублей. Здесь их 3991 человек.

В ЦФО больше всего зарабатывают госслужащие в Москве – в среднем по 79 тысяч рублей в месяц. Меньше всего - в Тамбовской области - 29,9 тысячи рублей. Среди наших соседей самые состоятельные госслужащие из Калужской области - 40,7 тысячи рублей. В Смоленской области зарплата чиновников - 31,4 тысячи рублей. В Курской и Орловской областях - чуть больше 33 тысяч.

Что касается Брянской области, то средняя зарплата наших чиновников составила 34,6 тысячи рублей. За год она выросла почти на 600 рублей. На госслужбе трудятся около 7,5 тысячи брянцев.

Служащие областных департаментов и управлений получают около 40 тысяч рублей, муниципалитетов – около 29 тысяч. А средняя зарплата по региону у нас в прошлом году составила около 27 тысяч рублей. При этом чиновников нам еще и не хватает. Штаты укомплектованы в среднем на 95-98%.

- Самовольно расширять штаты государственных и муниципальных служащих госорганы не могут, - поясняет заведующая кафедрой менеджмента, государственного и муниципального управления брянского филиала РАНХиГС Татьяна Болховитина. - Число чиновников контролирует управление государственной службы и кадров при губернаторе. Количество госслужащих зависит от размера бюджета субъекта, числа жителей, финансового благополучия региона и других экономических факторов.

А вот зарплату чиновников, по словам эксперта, закон не регулирует. Каждый регион в зависимости от объема бюджета выплачивает чиновникам различное жалованье. Например, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа богаты природными ископаемыми, налоги от их добычи больше наполняют региональный бюджет. Значит, там могут платить госслужащим более высокую зарплату.

- По числу чиновников и их зарплатам Брянская область никогда не занимала высоких позиций, - говорит Татьяна Болховитина. - В последнее время госслужащих сокращают, а работы им добавляют. Из-за нехватки времени они часто не могут достаточно хорошо выполнять свою работу.

ЦИФРА

29,2 рублей – такова средняя зарплата в Брянской области в июне

По данным Брянскстата

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