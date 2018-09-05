В Брянске откроют приют для бездомных животных

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T11:40:03+03:00

Брянских властей обязали создать приют для бездомных животных. Но денег на его строительство пока нет ... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Он и лает, и кусается…

Похоже, у бродячих собак в Брянске наконец-то может появиться свой дом. Областной суд обязал Брянскую городскую администрацию открыть в городе приют для бродячих животных. А деньги на его создание должны выделить из областного бюджета.

- Городская администрация пыталась опротестовать требование прокуратуры, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мэрия настаивала на том, что организация приюта для животных не является обязанностью органов местного самоуправления. Но это обстоятельство суд счет несостоятельным.

О том, что Брянску нужен приют для бродячих кошек и собак, речь идет не первый год. В городе тысячи бездомных животных.

- За последние семь месяцев в Брянске животные покусали 1128 горожан, - рассказал «КП» начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков. – А по всей области – 2537 человек. И это только те, кто обратился в медицинские учреждения. В реальности нападений может быть в разы больше. Пострадавшим, пришедшим в больницы за помощью, провели курс уколов от болезней, которые переносят животные. В основном это бешенство. Ситуация с этой инфекцией в нашей области неблагополучная. В соседних областях есть большие очаги бешенства, там даже погибают люди. Региональное управление ветеринарии бьет тревогу: с каждым годом у нас все больше животных заболевают бешенством. А значит, они чаще кусают. Приюты для бездомных кошек и собак помогут решить эту проблему.

А кто кормить будет?

Городские власти пытаются избавить Брянск от бездомных собак. Но пока безрезультатно.

- По закону мы можем только отлавливать бродячих животных, - пояснили «Комсомолке» в Брянской городской администрации. – Мы их стерилизуем, делаем необходимые прививки и отпускаем. В прошлом году на это потратили около двух миллионов рублей, в нынешнем чуть больше – 2,2 миллиона. На эти деньги мы стерилизуем 700 собак. Как только поступит денеги, мы готовы приступить к строительству приюта. Но нужно еще найти финансирование на содержание в нем животных.

Как считают специалисты Роспотребнадзора, стерилизация и вакцинация бродячих животных не решает проблему. Ведь кошки и собаки возвращаются на улицы. И порой, становятся еще агрессивнее.

- Отлов и содержание бездомных животных – это полномочия региона, - прокомментировал ситуацию глава города Брянска Александр Хлиманков. - Но эти свои полномочия региональные власти передали муниципальным. Если региональное правительство выделит средства для строительства приюта для безнадзорных животных, то мы его построим. Есть несколько площадок в городе, где можно его разместить, к примеру, в поселке Большое Полпино. Там позволяет санитарная зона. Проблема даже не в постройке, для этого нужны не очень большие средства. Гораздо больше денег потребуется, чтобы содержать животных. Еда и уход за одной собакой в приюте ежедневно обходится минимум в 50 рублей. Если в приюте будет тысяча собак – цифра будет колоссальная. Финансирование приюта должно идти из двух источников: областного и муниципального бюджетов.

Приют для бездомных собак, конечно, дело хорошее. Вот только станет ли от этого на улицах меньше брошенных животных? Ведь многие привыкли избавляться от надоевших питомцев, просто выставляя их за порог…

КСТАТИ

Где на Брянщине животные нападают чаще всего

Брянск

Клинцы

Новозыбковский район

Злынковский район

Брянский район

Навлинский район

Почепский район

ВАЖНО!

Бешенство - самая опасная из инфекций, которые переносят животные.

– У человека она может проявиться через неделю, а может и через месяц, - говорит Григорий Цыганков. – Это зависит от места расположения укуса: чем он ближе к голове, тем быстрее инфекция попадет в мозг. Но не стоит ждать симптомов, потому что когда они проявляются, болезнь переходить в смертельную стадию для человека. И никакое лечение не помогает. Если вас укусил даже домашний хомяк, срочно идите в травмпункт и делайте профилактический курс прививок. Потому что бешенство можно вылечить только на ранней стадии заражения.

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