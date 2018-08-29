2018-08-29T13:28:37+03:00
Общество

В Брянске с 1 октября повышается стоимость проездных

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Александр Макаров
Мария Дедкова
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Подорожание связано с увеличением расходов транспортных предприятий.Подорожание связано с увеличением расходов транспортных предприятий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске с 1 октября на 50 рублей подорожают льготные проездные билеты на автобусы и троллейбусы. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Александр Макаров.

Теперь за проездной билет на один вид транспорта студентам придется заплатить не 430 , а 480 рублей. За два вида транспорта - 800 рублей.

Цена школьного проездного на автобус или троллейбус повысилась до 430 рублей, а на два вида транспорта - до 650 рублей. Брянские пенсионеры, которые не имеют льгот, будут платить за проездной 480 рублей. На два вида транспорта - 800 рублей.

- Подорожание связано с ростом цен на топливо, электроэнергию и запасные части, - пояснили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе городской администрации. - Работникам транспортных предприятий необходимо увеличить зарплату. Деньги от продажи проездных будут покрывать эти расходы.

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