«Ростелеком» порадовал гостей Свенской ярмарки караоке

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-29T13:28:39+03:00

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На Андреевском лугу, где товаропроизводители Брянской области ежегодно демонстрируют свои достижения, провайдер развернул бесплатную сеть Wi-Fi. А на одной из центральных аллей ярмарочного городка сотрудники компании организовали релакс-зону. Гости с удовольствием пользовались возможностью устроить передышку в многокилометровом шествии по подворьям, выставочным павильонам и торговым рядам.

За время работы Свенской ярмарки на площадке «Ростелекома» побывали более пятисот человек. Они отдыхали в мягких пуфах, исполняли песни из более чем двухтысячной коллекции сервиса «Караоке» услуги «Интерактивное ТВ» и слушали других вокалистов.

Гости охотно участвовали в викторинах и конкурсах по услугам компании, раскрашивали магниты, чтобы унести их домой в качестве сувениров, соревновались в написании пожеланий «Ростелекому». Сотрудники компании консультировали желающих об особенностях и преимуществах сервисов и услуг, таких как «Умный дом», «Видеонаблюдение», «Домашний интернет» и «Мобильная связь».

Гости охотно участвовали в викторинах и конкурсах по услугам компании

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Участие в ярмарке – это отличная возможность познакомить людей с нашими продуктами. Например, с сервисом «Караоке», который доступен всем абонентам услуги «Интерактивное ТВ». Пользоваться им очень просто: нажимай на кнопку и выбирай нужные песни из каталога. Думаю, что и наша мобильная связь вызовет у новых абонентов только положительные отзывы. Согласитесь, это удобно и выгодно: бесплатно разговаривать внутри сети на всей территории России. Уже более трех тысяч брянцев оценили эти преимущества. Кстати, многие купили симку «Ростелекома» как дополнительную, но потом стали использовать ее в качестве основной. Да и на Свенской ярмарке – каждый десятый гость нашего павильона купил SIM-карту».

Мобильная связь «Ростелекома» позволяет значительно сократить расходы на связь. Владельцы SIM-карты могут получить 50%-ю скидку на интернет и совершать бесплатные звонки внутри сети, причем даже на стационарные телефоны и обратно.